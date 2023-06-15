«دبي التجاري» يجمع 500 مليون دولار في أول إصدار من السندات الخضراء

أعلن بنك دبي التجاري، الإطلاق الناجح لأول إصداراته من السندات الخضراء، حيث تم جمع مبلغ 500 مليون دولار لهذه السندات، ما يمثل علامة فارقة في التزام البنك التمويل المستدام خلال عام الاستدامة.

وتم تسعير السندات بأجل خمس سنوات، والتي يبلغ معدل فائدتها الثابت 5.319%، بسعر 140 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، لاسيما بعد العروض الترويجية العالمية التي لاقت اهتماماً كثيراً.

ويعكس هذا الاهتمام الملحوظ على السندات، الثقة القوية التي يوليها المستثمرون المحليون والإقليميون والدوليون في الأداء المالي القوي والمستدام لبنك دبي التجاري، علاوة على نهجه البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، ما يؤكد الأهمية المتزايدة لفرص الاستثمار المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «يؤكد هذا الإطلاق الناجح لأول إصداراتنا من السندات الخضراء التزامنا الاستراتيجي بالاستدامة على المدى الطويل، ونهجنا السباق في مواجهة التحديات البيئية. ومن خلال دعم طموحات الاستدامة في دولة الإمارات، والإسهام في مستقبل أخضر أكثر، فإننا نلتزم الأهداف البيئية العالمية والريادة في التمويل المستدام، لدعم الجهود في تعزيز اقتصاد أكثر مرونة وصموداً في مواجهة تغير المناخ».

وسيتم تخصيص عائدات إصدار السندات الخضراء حصرياً لتمويل المشروعات التي تلتزم المعايير المذكورة في إطار التمويل المستدام لبنك دبي التجاري، التي تشمل مبادرات الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والنقل النظيف، والحصول على التعليم، ومنع التلوث ومكافحته.