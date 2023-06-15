«الوطنية العقارية» تعتزم تحويل 7 مبانٍ إلى «خضراء مستدامة»

أعلنت «شركة الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، الشروع بتحويل سبعة مبانٍ تابعة لها إلى مبانٍ خضراء مستدامة، وذلك عبر شراكة استراتيجية مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو».

وأفاد بيان أمس بأنه، ومن خلال خبرة «الاتحاد إسكو» في حلول الطاقة النظيفة، والتزام «الوطنية العقارية» بالممارسات المستدامة، فإن الشراكة تهدف إلى تحقيق توفير كبير في استهلاك الطاقة.

ويتضمن المشروع تنفيذ أنظمة إضاءة فعالة من حيث استهلاك الطاقة، وأجهزة ذكية للتحكم في درجات الحرارة، وتمديدات مياه ذات كفاءة عالية، مصممة لتلبية جميع المتطلبات في العقارات السبعة التابعة لشركة الوطنية العقارية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي: «تؤكد هذه المبادرة التزامنا بتعزيز المسؤولية البيئية والتنمية المستدامة في الإمارات، إذ نعتقد أنه من خلال إرساء معايير الاستدامة في هذا المشروع، فإننا سنتمكن من توفير تأثير إيجابي على المجتمع، نحو تحقيق مستقبل أخضر ومستدام للأجيال التالية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، الدكتور وليد النعيمي، إن «الشركة تلتزم بالعمل تحقيقاً للرؤية المتمثلة في أن تصبح دبي واحدةً من أكثر المدن استدامة في العالم».

وأضاف: «نسعى من خلال محفظتنا الواسعة من حلول حفظ الطاقة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وخفض الاستهلاك، في وقت تمثِّل فيه شراكتنا الاستراتيجية مع (الوطنية العقارية) خطوة مهمة نحو تحقيق هذه المستهدفات، وسنقوم بموجبها بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المباني، الذي يهدف إلى توفير الطاقة في أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد والإضاءة والمياه في سبع منشآت، تماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030».