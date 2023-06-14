اعتباراً من 21 يونيو.. «فلاي دبي» تُشغل رحلاتها إلى 9 وجهات موسمية

كشفت شركة «فلاي دبي» أنها ستطلق رحلاتها إلى تسع وجهات موسمية في غضون خمسة أيام، اعتباراً من 21 يونيو الجاري، لمواكبة الطلب السياحي الموسمي ضمن شبكتها العالمية.

وذكرت الناقلة لـ«الإمارات اليوم» أن الوجهات تشمل كلاً من: كورفو وميكونوس وسانتوريني في اليونان، وأولبيا في إيطاليا، وتيفات في مونتنغرو، ودبروفنيك في كرواتيا، إضافة إلى طرابزون وبودروم في تركيا، وباتومي في جورجيا.

صيف مزدحم

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: «شهدنا أداءً قوياً منذ بداية العام الجاري، ونتطلع إلى هذا الصيف الذي سيكون الأكثر ازدحاماً على الإطلاق حتى الآن، مع المزيد من السعة المقعدية والوجهات الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة بدءاً من 21 يونيو الجاري».

وأضاف: «نحن في كامل جاهزيتنا لتلبية الزيادة في الطلب على السفر، وملتزمون بتقديم المزيد من الخيارات والخدمات الموثوقة لركابنا، كما نتوقع حركة سفر قوية إلى دبي التي أصبحت وجهة جاذبة للسفر على مدار العام، وليس فقط خلال العروض الموسمية».

وتابع الغيث: «زدنا بالفعل ومع تنامي الطلب الرحلات على عدد من الوجهات، بما في ذلك ميلان-بيرغامو، وبيزا، وباتايا، وكرابي، وهي الوجهات التي تتمتع بطلب قوي وشعبية كبيرة بين المسافرين من الإمارات وعبر شبكتنا».

زيادة السعة

وكشف الغيث أن «فلاي دبي» ستعمل على زيادة سعتها عبر الشبكة بين الأول من يوليو و30 سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 20% عن الفترة نفسها من عام 2022، لافتاً إلى أن «شبكة الناقلة نمت اليوم لتصل إلى 120 وجهة في 52 دولة، أكثر من 75 من هذه الوجهات لم يكن لها في السابق روابط جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشر من دبي».

وذكر الغيث أن «فلاي دبي» رفعت شبكتها في إيطاليا إلى خمس وجهات مع بدء رحلاتها إلى أولبيا في جزيرة سردينيا في 22 يونيو 2023، لتخدم الناقلة حالياً وجهات كاتانيا، ونابولي، وميلان بيرغامو، وبيزا، بواقع 24 رحلة أسبوعياً. وقال: «سنبدأ اعتباراً من 24 يونيو الجاري برحلات موسمية إلى كورفو وجهتنا الجديدة في اليونان».

حركة نشطة

وتابع الغيث: «نتوقع حركة سفر نشطة ليس فقط من دبي، وإنما عبر شبكة وجهاتنا الأخرى والشبكة المشتركة مع (طيران الإمارات)، لنوفر للمسافرين خيارات مرنة وسهلة عبر دبي».

وأضاف: «سواء كان المسافر عبر درجة الأعمال أو الدرجة السياحية، فإننا نوفر لمسافرينا خدمات عالية ورحلات ربط أكثر مرونة».

وبيّن أن عطلات «فلاي دبي» توفر باقات تلائم مختلف شرائح المسافرين إلى العديد من الوجهات التي تتمتع بشعبية عالية بين المسافرين من دولة الإمارات والمنطقة.

«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

ترتبط شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» بشراكة واسعة النطاق، إذ وحّدتا جهودهما لتقديم خيارات سفر متنوعة للمتعاملين. وتوفر هذه الشراكة لمتعاملي «فلاي دبي» رحلات ربط سهلة مع وجهات «طيران الإمارات» في جميع أنحاء العالم، في حين يتمكن متعاملو «طيران الإمارات» من الوصول إلى شبكة «فلاي دبي» الإقليمية والوجهات التي لم تكن تتمتع بخدمات ربط من قبل.

3.37 ملايين مسافر في 3 أشهر

سجلت «فلاي دبي» نمواً استثنائياً خلال الربع الأول 2023، إذ نقلت أكثر من 3.37 ملايين مسافر، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وشغلت «فلاي دبي» خلال تلك الفترة أكثر من 25 ألفاً و832 رحلة، كما سجلت نمواً في الأرباح بنسبة 43% إلى 1.2 مليار درهم، خلال العام الماضي، الأعلى في تاريخها، مع إيرادات قياسية بلغت 9.1 مليارات درهم.