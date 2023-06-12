"دبي الدولي" يتصدّر مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي

واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم، وذلك وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات التي حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، فإن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي وصل إلى نحو 4.63 ملايين مقعد مجدول خلال يونيو الجاري.

وحلّ مطار "لندن هيثرو" في المركز الثاني مسجلاً 3.95 ملايين مقعد مجدول، تلاه مطار أمستردام الهولندي بنحو 3.25 ملايين مقعد، ثم مطار "باريس شارل ديغول" في المركز الرابع بـ3.23 ملايين مقعد مجدول، وفرانكفورت في المركز الخامس بنحو 3 ملايين مقعد.

وتفوق "دبي الدولي" على ثاني أكبر مطار في القائمة "لندن هيثرو" بنحو 680 ألف مقعد على الرحلات الدولية المجدولة في يونيو الجاري، وبفارق يصل إلى 17% من حيث الإجمالي.