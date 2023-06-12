«بالم فلاور» الفاخر.. أيقونة هندسية على الشاطئ الغربي لـ «نخلة جميرا»

يقع مشروع «بالم فلاور»، الذي تنفذه «مجموعة الباغو العقارية»، على الشاطئ الغربي لـ«نخلة جميرا»، ويتكون من 11 طابقاً و10 وحدات سكنية تشغل كل منها طابقاً كاملاً، مع شقة «بنتهاوس» ضخمة تمتد على طابقين.

ومن المتوقع أن يشكّل «بالم فلاور»، أحد المعالم المعمارية في دبي، إضافة إلى اكتسابه شهرة واسعة في عالم العقارات الفخمة.

وتتميز شقق المشروع بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، توفر إطلالات على الخليج العربي، ومجهزة بأفخم وسائل الراحة، مثل سينما خاصة، وصالة ألعاب رياضية، وشرفة تتفرد بحوض سباحة خاص مطل على البحر من جهة، وحديقة من الجانب الآخر.

وقد تعاونت «الباغو» لتطوير المشروع مع المهندس المعماري والمصمم البريطاني الشهير، مالك شركة «فوستر آند بارتنرز»، نورمان فوستر.