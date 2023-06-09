كلارك: «طيران الإمارات» تشغل %30 من مقاعد الدرجة الأولى عالمياً

قال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن 85% من طائرات الناقلة مزودة بمقاعد الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تشغل 30% من إجمالي مقاعد الدرجة الأولى على مستوى العالم.

وأضاف كلارك على هامش قمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إسطنبول، أنه يتوقع تقاعد أسطول الناقلة من طائرات «إيرباص A380»، مطلع العقد المقبل بحلول عام 2032 أو 2033.

وتابع كلارك: «على الرغم من أن (طيران الإمارات) لديها العشرات من أنواع الطائرات الأخرى، بما فيها (إيرباص A350) و(بوينغ 777)، فليس هناك أي من تلك الطائرات يمكنها أن تنافس (A380) من حيث السعة والحجم»، لافتاً إلى أن الناقلة لديها حالياً 120 طائرة من ذلك الطراز.

وذكر رئيس «طيران الإمارات»: «لدينا ست طائرات (A380) تعمل على خط دبي - هيثرو، بنسبة إشغال تصل إلى 95%».

وأوضح أنه في حال تقاعد طائرات «A380» العملاقة من أسطول الناقلة، فإن البديل من حيث الحجم هو «بوينغ 777»، مشيراً إلى أن ذلك سيزيد الطلب، ويرفع أسعار تذاكر السفر.

وكرر كلارك دعوته للشركات المصنعة للطائرات إلى أن تطور طائرات تكون صديقة للبيئة أكثر.

وكان كلارك قال في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» الثلاثاء الماضي، إن «طيران الإمارات» تقترب من إجراء طلبية كبيرة للطائرات، يراوح عددها بين 100 و150 طائرة، بينما تستعد لاستبدال أسطولها من طائرات «A380».

وأضاف أن الشركة «تقترب من القيام بشيء» سيتضمن شراء المزيد من الطائرات من طراز «A350» و«بوينغ 777»، و«ربما» أيضاً طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» الأصغر حجماً، مؤكداً: «سنبدأ في عمل طلبيات قريباً إلى حد ما».

وستسعى الناقلة إلى عمل الطلبيات للفترة من عام 2027 وحتى عام 2033، للالتزام بالتجديد، قبيل استبدال الطائرة «A380» التي ستخرج من الخدمة.