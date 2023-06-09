غرفة دبي العالمية تعزز حضورها الخارجي بافتتاح مكتب جديد لها في سنغافورة

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً تمثيلياً جديداً لها في سنغافورة بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين دبي وسنغافورة، واستقطاب الاستثمارات من سنغافورة لدبي، ومساعدة شركات دبي في التوسع الخارجي.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن إطار مبادرة "دبي جلوبال" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، العام الماضي بهدف إنشاء شبكة متكاملة من 50 مكتباً تمثيلياً دولياً حول العالم بحلول عام 2030. وتدعم هذه المبادرة الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي وتحفيز التوسع العالمي لأعضائها. ويعتبر مكتب سنغافورة المكتب التاسع عشر الذي تؤسسه غرفة دبي العالمية في الأسواق الدولية.

وتم افتتاح المكتب رسمياً أمس خلال حفل خاص في سنغافورة شارك فيه وزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، و سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة،جمال عبدالله السويدي، و نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، حسن الهاشمي، بالإضافة إلى عدد من شركات سنغافورة المهتمة بالتوسع في سوق دبي.

وقال الصايغ: "يعكس افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في سنغافورة الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعلاقاتها مع سنغافورة. وباعتبارها بوابة لمنطقة جنوب شرق آسيا ومركزاً مالياً عالمياً، توفر سنغافورة وجهة مثالية للشركات الإماراتية الراغبة بالتوسع والاستفادة من الفرص الجديدة. كما يوفر الموقع الاستراتيجي الهام لدولة الإمارات وبنيتها التحتية المتطورة وبيئة أعمالها المزدهرة فرصاً استثنائية للشركات من سنغافورة لدخول سوق متنوعة وديناميكية".

وأضاف الصايغ: "يوفر تأسيس مكتب غرفة دبي العالمية في سنغافورة منصة مثالية لتسريع التعاون ورعاية الشراكات والمساعدة في تبادل الخبرات والمعارف، وهو يعكس التزامنا المشترك بتعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي".

وبهذه المناسبة، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: "تحظى دبي وسنغافورة بعلاقات ثنائية قوية على مدى عقود من الزمن، ولا تزال سنغافورة تشكّل سوقاً بالغة الأهمية بالنسبة لدبي، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دبي وسنغافورة 17.4 مليار درهم إماراتي في عام 2022، بنسبة نمو سنوية بلغت 33.8% مقارنة بحجم التجارة بين الجانبين في عام 2021. ويمثل إطلاق المكتب الجديد خطوةً مهمة أخرى نحو تحقيق أهدافنا في تحفيز التجارة والاستثمارات مع الأسواق العالمية ضمن مبادرة دبي جلوبال والتي تتيح لشركات دبي الوصول إلى فرص كبيرة للتوسع الدولي".

وأكد لوتاه التزام غرف دبي بتعزيز تنافسية أعضائها ومساعدتهم على استثمار الفرص في قطاعات ومجالات مختلفة في الأسواق الخارجية، معتبراً أن المكتب الجديد في سنغافورة يوفر بوابة لكل الشركات العاملة في دبي للتعرف على فرص الاستثمار، واتخاذ قرارات مدروسة للتوسع وتأسيس شراكات اقتصادية ناجحة.

وبلغ عدد الشركات السنغافورية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 687 شركةً مع نهاية العام 2022، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 59.4٪ مقارنةً بعددها في العام 2016.

واحتلت سنغافورة المرتبة 27 على قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدبي خلال عام 2022.

تركزت التجارة بين دولة الإمارات وسنغافورة خلال السنوات الأخيرة على اللؤلؤ والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات. وهناك فرص مهمة لزيادة صادرات العديد من المنتجات الأخرى إلى سنغافورة بما في ذلك البلاستيك والمعادن والمواد الكيميائية.

علاوةً على ذلك، وفي ضوء النمو الكبير لاستثمارات رأس المال المخاطر في سنغافورة، ثمة فرص واعدة للتعاون في التمويل الاستثماري لمشاريع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية وقطاع التعامل بين الشركات والمستهلكين (B2C).

ويساهم افتتاح المكتب الجديد في تسريع الجهود المبذولة لزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026 ضمن إطار خطة دبي للتجارة الخارجية. ومع هذا المكتب، يصل إجمالي عدد المكاتب التمثيلية لغرفة دبي العالمية إلى 19 مكتباً موزعة عبر أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوراسيا وآسيا.

ويوفر المكتب للشركات السنغافورية طيفاً واسعاً من معلومات السوق والخبرات التشغيلية، كما يتيح للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة إمكانية الوصول إلى شركاء موثوقين في دبي لتعزيز مكانة الإمارة كمركز للتوسع العالمي. وسيمد المكتب شركات دبي بمعلومات السوق واستراتيجيات الوصول إليها والخبرات التشغيلية اللازمة بما يعزز فرص الأعمال للشركات ويتيح لها الوصول إلى شركاء وأصحاب مصلحة موثوقين في سنغافورة.