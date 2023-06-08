«ديوا»: 17 مهندساً يستكملون برنامجاً في الطباعة ثلاثية الأبعاد

أتم 17 مهندساً من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» برنامجاً تدريبياً متطوراً في الطباعة ثلاثية الأبعاد، استمر عاماً كاملاً، ونظمه مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير حلول مستقبلية مبتكرة، تعزز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

وكرّمت الهيئة الخريجين الذين يمثلون الدفعة الأولى من منتسبي برنامج «رواد الطباعة ثلاثية الأبعاد» التدريبي، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الهيئة، من خلال ورش عمل أكاديمية وعملية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يدعم برنامج (رواد الطباعة ثلاثية الأبعاد) التدريبي جهودنا لتحقيق أهداف (استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى تسخير هذه التقنية الواعدة لخدمة الإنسان، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد». وأضاف: «نتبنى في الهيئة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كأحد الحلول المبتكرة التي نستفيد منها في عملياتنا الداخلية لطباعة قطع الغيار للأجهزة والمعدات، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي لهذه المعدات، فيما تتضمن تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد طابعات البلاستيك المعزز باستخدام مزيج من ألياف الكربون والألياف الزجاجية».

وأكد الطاير أن الهيئة أول جهة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطبق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المعدنية باستخدام الخيوط والأسلاك، والتي تتميز بدقتها العالية، ودورها في تقليل الوقت والكلفة، وتحسين الإنتاجية والكفاءة، وتعزيز الابتكار، لافتاً إلى أن مشروعات الطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقتها الهيئة حازت إشادة واسعة من المؤسسات الخدماتية حول العالم، حيث تعمل الهيئة على تعزيز قدراتها الإنتاجية والتشغيلية من خلال زيادة الاستثمار في هذا النوع من التقنيات.

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، إن «الهيئة طورت بنية تحتية متطورة، وبرامج متقدمة متخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع».

وأضاف: «تسعى الهيئة إلى مواكبة التطورات التقنية من خلال مركز البحوث والتطوير الذي يسهم في تعزيز قدرات موظفي الهيئة من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية، علاوة على تطوير خبرات مهندسي وباحثي المركز، وترسيخ معرفتهم بأحدث مفاهيم وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع».

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» دخلت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عن أول مختبر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم، وذلك عن مختبر الروبوتات والطائرات المسيرة (درون) في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

عرضان من «أكوا باور» و«مصدر»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تلقيها عرضين من كل من شركة «أكوا باور»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وكشفت أن «مصدر» قدمت أقل سعر بلغ 1.62154 سنت دولار أميركي للكيلوواط ساعة، لتنفيذ المرحلة السادسة (بقدرة 1.800 ميغاواط) من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة على مراحل بدءاً من الربع الأخير من عام 2024.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «يحظى مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية باهتمام كبير من المطورين العالميين، ما يعكس ثقة واهتمام المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي».