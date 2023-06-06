«كوليرز»: مستويات استثنائية لقطاع السياحة في دبي منذ بداية 2023

قالت شركة «كوليرز إنترناشيونال» للاستشارات، إن قطاع السياحة والضيافة في دبي سجل مستويات استثنائية منذ بداية عام 2023 مع استقبال الإمارة 4.67 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، لافتة إلى أن توقعاتها تشير إلى استمرار أداء دبي الإيجابي في الأشهر المقبلة.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن توقعات الأداء الإيجابية تأتي مع اتخاذ الإمارة إجراءات استباقية بهدف تعزيز قطاع السياحة والضيافة، ما يشكل أساساً متيناً يضمن تحقيق النمو المستدام للقطاع، مشيرة إلى أن أهمية الأداء القوي الذي حققته دبي تزداد عند مقارنته بنتائج أهم الوجهات السياحية العالمية الأخرى.

مستويات استثنائية

وتفصيلاً، قالت مساعدة مدير قسم الضيافة والسياحة في شركة «كوليرز» للاستشارات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نايارا جاينر، إن «قطاع السياحة والضيافة في دبي سجل مستويات استثنائية منذ بداية عام 2023، حيث أشارت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى أن الإمارة شهدت نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، لاسيما مع استقطاب 4.67 ملايين زائر دولي، ما يعزز مكانتها في صدارة المدن العالمية ويعكس ازدهار قطاعها السياحي».

وذكرت جاينر أن «الأداء القوي للقطاع في دبي خلال الربع الأول 2023 يشير إلى أنها في طريقها لاستمرارية النمو، إذ تزداد أهمية الإنجاز الذي حققته دبي عند مقارنته بنتائج أهم الوجهات السياحية العالمية الأخرى».

تعافي القطاع

وأضافت: «من جانب آخر أشارت بيانات منظمة السياحة العالمية إلى دور منطقة الشرق الأوسط في تعافي قطاع السياحة في مرحلة ما بعد الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بجائحة (كوفيد-19)، في وقت كشفت مؤسسة مطارات دبي في مارس الماضي عن عودة معدلات الرحلات الجوية إلى مستوياتها المسجلة قبل الأزمة العالمية، ما يعزز عملية التعافي السريع التي يشهدها قطاع السياحة في دبي، ويؤكد على مرونته في مواجهة الأزمات».

ولفتت جاينر إلى أن دبي حصلت أخيراً على لقب الوجهة العالمية الأولى في جوائز اختيار المسافرين من «تريب أدفايزر» 2023 للعام الثاني على التوالي، ما يرسخ مكانتها المرموقة لتصبح الوجهة الدولية الأكثر زيارة، مشيرة إلى أن دبي تقدمت على مدن شهيرة أبرزها باريس، ونيويورك، وفقاً لمؤشر «ماستركارد» للمدن العالمية المقصودة بالزيارة لعام 2023، والذي يصنف الوجهات الحضرية بحسب معدلات إنفاق زوار الليلة الواحدة والمسافرين العابرين.

أداء إيجابي

وتابعت: «تشير توقعات (كوليرز) إلى استمرار أداء دبي الإيجابي في الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أن «الإمارة تتخذ إجراءات استباقية بهدف تعزيز قطاع السياحة والضيافة، كما تضم مجموعة متنوعة من مرافق الجذب السياحي، وبنية تحتية عالمية المستوى، ما يشكل أساساً متيناً يضمن تحقيق النمو المستدام للقطاع».

وذكرت أن «تسجيل قطاع السياحة والضيافة في دبي مستويات نمو مذهلة في عام 2023، يعزز مكانة الإمارة باعتبارها وجهة عالمية رائدة، وإحدى أفضل الوجهات الحضرية في العالم، بفضل أدائها المتفوق على مستوى المنطقة، والتزامها الراسخ بتعزيز التجارب السياحية، واعتماد نهج يواكب تطلعات المستقبل».

أفضل أداء ربع سنوي

سجل أعداد الزوار الدوليين في دبي نمواً بنسبة 17% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ جائحة «كوفيد-19»، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم.

وشهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، إذ حققت مستويات إشغال لافتة. وبلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023 نحو 83%، فيما بلغ عدد الغرف المحجوزة «مبيت» 10.98 ملايين ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019 التي سجلت 8.63 ملايين ليلة.