شراكة تتيح دعماً بـ 500 ألف درهم لشركات الأصول المشفرة في دبي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة في تجارة السلع والمشروعات، إبرام شراكة مع منصة «بايبت» المختصة في مجال تبادل وتداول الأصول المشفرة على مستوى العالم.

وستقدم المنصة بموجب الشراكة، دعماً مالياً بقيمة 500 ألف درهم للشركات الجديدة المتخصصة في مجال الأصول المشفرة والراغبة في تأسيس مقارها في «مركز كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة الذي يعد أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات «ويب 3»، و«بلوك تشين» على مستوى المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «ينطوي تعاوننا مع منصة (بايبت) على أهمية كبيرة، ونحن فخورون بانضمامها إلى مجتمع شركائنا الرسميين. وبفضل ما تتمتع به من خبرات طويلة وما ستقدمه من دعم مالي، فإننا على ثقة كبيرة بأن هذه الشراكة ستكون بمثابة ركيزة أساسية في تسريع وتيرة الدور الرئيس للشركات المتخصصة في تقنيات التشفير والـ(ويب 3)، وتأثيرها الإيجابي في تطوير القطاع ككل».

من جانبه، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بايبت»، بن تشو: «برزت دبي بلا شك حلقة وصل عالمية للشركات الناشطة في قطاع الأصول المشفرة، بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها مؤسسات مرموقة مثل مركز دبي للسلع المتعددة».