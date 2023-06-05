«دافز»: 197% نمواً في معاملات نظام الإدارة الرقمية للبوابة اللوجستية

أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، التابعة لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، عن تسجيل «دافز-واي»، نظام إدارة التنقلات اللوجستية الرقمي والمؤتمة بالكامل الذي أطلقته بالتعاون مع «جمارك دبي» و«دناتا»، نمواً ملحوظاً بنسبة 197% في المعاملات خلال عام 2022، و44% في عدد المستخدمين من الشركات.

ويعتبر «دافز-واي» حلاً رقمياً مؤتمتاً بالكامل، يتيح لمتعاملي المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي وشركات الشحن والشركات المحلية، والأفراد، نقل البضائع بسهولة عبر بوابات المنطقة الحرة باستخدام تصريح مرور يعتمد على رمز الاستجابة السريعة.

ويوفر «دافز-واي» أنماطاً مختلفة من تصاريح المرور لدخول وخروج بضائع التصريح الجمركي، والبضائع المحلية والبضائع المخصصة، في ما يمكن للمتعاملين الاستفادة من هذا الحل الرقمي الفعال من خلال الأجهزة الإلكترونية، وإتمامها عبر المحافظ الرقمية أو البطاقات الائتمانية.

وقالت المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي، آمنة لوتاه: «نجحت المنطقة الحرة بمطار دبي منذ تأسيسها في تعزيز مكانتها منطقة حرة رائدة ومبتكرة من خلال حرصها المستمر على تعزيز إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات والمبادرات».

وأضافت: «تسهم هذه المبادرة في إنجاز عملية التحول الرقمي للشركات في المنطقة الحرة، من خلال توفير الحلول التكنولوجية المبتكرة والممارسات المثالية التي تضمن توفير العمليات السريعة وسهلة الاستخدام بما يدعم مكانة إمارة دبي عاصمة رقمية رائدة بتجربتها ومعاملاتها».

بدوره، قال النائب الأول لرئيس قسم الشحن في الإمارات لدى «دناتا»، غيوم كروزير: «يسعدنا أن نقدم لشركائنا قيمة إضافية من خلال هذا الحل المبتكر الذي سيرتقي بمستوى عملياتنا على مستوى إمارة دبي». وأضاف: «من شأن هذه الخطوة تسهيل عمليتنا اللوجستية والنقل عبر دمج بياناتنا في نظام (دافز-واي) التابع للمنطقة الحرة بمطار دبي، كما ستعود على متعاملينا بخدمات أفضل وخلال وقت زمني أقل عند نقل بضائعهم عبر بوابات الشحن بالمنطقة الحرة».