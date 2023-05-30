غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تختتم جولة آسيوية لاستقطاب الشركات الناشئة والمواهب التقنية للمشاركة في "إكسباند نورث ستار"

اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، جولة ترويجية آسيوية شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة واليابان والفلبين وهونغ كونغ لاستقطاب الشركات الناشئة ودعوتها للمشاركة في قمة "إكسباند نورث ستار" في أكتوبر المقبل.

واستعرضت الغرفة خلال الجولة الترويجية التي حضرها 481 شركة ناشئة، مزايا انتقال الشركات الرقمية إلى دبي، ودور الغرفة في دعم الشركات ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارة. كما عقدت الغرفة 17 اجتماعاً خاصاً مع شركات يونيكورن وشركات متعددة الجنسيات وحاضنات ومسرعات الأعمال في هذه الدول لبحث سبل التعاون المشترك، وتوفير الدعم لهذه الشركات للتوسع في سوق دبي.

كما نظمت الغرفة خلال جولتها الترويجية، مسابقةً للأفكار المبتكرة، صممت خصيصاً لتحفيز الشركات على عرض أفكارها في مجالات الاقتصاد الرقمي، حيث سيحصل الفائزون على جائزة قيمة تشمل زيارة مدفوعة التكاليف لحضور "إكسباند نورث ستار".

يعد "إكسباند نورث ستار" أكبر حدث عالمي مخصص للشركات الناشئة في العالم، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 1400 عارض و1000 مستثمر للمشاركة في دورته المقبلة التي تقام في دبي هاربر خلال الفترة 15-18 أكتوبر 2023. ويساهم هذا الحدث في تعزيز زخم ريادة الأعمال الناشئة عبر الحدود، وتشكيل حلقة وصل تربط الشركاء الحكوميين والمستثمرين ومسرعات الأعمال بالمبتكرين ورواد التقنية من كافة أنحاء العالم.

وتركز غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة، واستقطاب الشركات الرقمية الواعدة، حيث سيساهم "إكسباند نورث ستار" في تعزيز هذه الجهود من خلال الجمع بين شركات اليونيكورن والشركات الناشئة والشركات ذات النمو السريع من جميع أنحاء العالم للتواصل مع قادة القطاع والمسؤولين الحكوميين وأصحاب رأس المال الاستثماري وغيرهم من المستثمرين المحتملين.

يسعى "إكسباند نورث ستار" لاستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية إلى دبي، وإتاحة الفرصة أمامها لعرض ابتكاراتها، والتعاون مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال المحليين، واستكشاف فرص الأعمال المتاحة. ويدعم الحدث مجتمع التكنولوجيا عبر تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تجمع بين شركات التكنولوجيا الدولية والمحلية ورواد الأعمال والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى.

كما يلعب "إكسباند نورث ستار" دوراً حاسماً في استقطاب وربط المجتمع الرقمي العالمي في دبي من خلال توفير منصة داعمة للابتكار والتعاون. وسيتضمن الحدث مسابقات تقنية، وتحديات للابتكار، ومؤتمراً، ومعرضاً لاستعراض أحدث التطورات التكنولوجية وتوفير فرص التواصل والتعاون. ويساهم الحدث بترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للابتكار والتكنولوجيا، وتحفيز التنمية الاقتصادية في الإمارة.