«فالكون 40 بي» الإماراتي الأول عالمياً في قائمة «Hugging Face» لنماذج الذكاء الاصطناعي

تربع «فالكون 40 بي» على المركز الأول ضمن قائمة موقع «Hugging Face» لأحدث النماذج اللغوية الضخمة مفتوحة المصدر حول العالم.

ويعد النموذج الرائد الذي أطلقه معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي في مارس، والنسخة مفتوحة المصدر الأسبوع الماضي، أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر، يُنشر على نطاق واسع في دولة الإمارات، بما يزيد على 40 مليار عامل متغير.

وتمثل «Hugging Face» إحدى الشركات الأميركية الرائدة الهادفة إلى إضفاء طابع ديمقراطي على تقنيات الذكاء الاصطناعي باتباع أسس المصادر المفتوحة والعلوم المفتوحة، وهي جهة مستقلة معنية بالتحقق من نماذج الذكاء الاصطناعي حول العالم.

يشار إلى أن نموذج «فالكون 40 بي» قد تخطى نماذج أخرى شهيرة على القائمة مثل «LLaMA» من شركة ميتا (بما يشمل نموذج 65B الخاص بها)، ونموذج «StableLM» من شركة «Stability AI»، إضافة إلى نموذج «RedPajama» من «Together».

ويعتمد المؤشر في تصنيفاته على أربعة معايير رئيسة مستمدة من إطار «Eleuther» الموحد لتقييم واختبار النماذج اللغوية التوليدية، وهذه المعايير هي تحدي AI2 للاستنتاج (25 درجة) الذي يضم مجموعة من الأسئلة العلمية بمستوى المدارس الابتدائية، واختبار «هيلاسواغ» (10 درجات) الذي يقيم مستوى الاستدلال المنطقي السليم (أمر سهل بالنسبة للبشر ولكنه يشكل تحدياً للنماذج التوليدية)، إضافة إلى اختبار الفهم اللغوي متعدد المهام (5 درجات) لقياس دقة النموذج في المهام المتعددة، وأخيراً اختبار «TruthfulQA» (0 درجة) الذي يقيّم ما إذا كان النموذج اللغوي صادقاً في توليد الإجابات عن الأسئلة.

وتعد قائمة النماذج اللغوية المفتوحة الصادرة عن منصة «Hugging Face» أداة تقييم موضوعية متاحة لمجتمع الذكاء الاصطناعي لتتبع النماذج اللغوية الضخمة، وروبوتات المحادثة وتصنيفها وتقييم فاعليتها عند إطلاقها.

ويمثل نموذج «فالكون 40 بي» الذي تم تدريبه على تريليون رمز «token»، علامة فارقة ضمن مسيرة دولة الإمارات نحو قيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي.