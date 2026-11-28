دبي - الإمارات اليوم

بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعلنت حكومة دولة الإمارات عن الدفعة الأولى من شركاء المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI)، التي تضم 17 شركة وطنية وعالمية رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية، في خطوة استراتيجية تستهدف تسريع التحوّل نحو نموذج حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتطوير وتبني الحلول والتطبيقات المتقدمة ضمن بيئة تقنية وطنية موحدة وآمنة.

تضم قائمة الشركاء كلاً من G42، Inception 42، Presight، Core42، Etisalat، du، Moro Hub، Microsoft، IBM، Oracle، Google، Amazon Web Services، Cohere، SAAL، Open Innovation، Arabic.AI، EDC، بما يجمع القدرات الوطنية والخبرات العالمية ضمن منظومة متكاملة تتيح للجهات الحكومية الاستفادة من أحدث التقنيات والنماذج والمنصات، وتسريع تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل الحكومي.

يأتي الإعلان ضمن إطلاق حكومة دولة الإمارات عن المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد(FedAI)، التي تشمل على منصة وطنية موحدة تُمكّن الجهات الحكومية الاتحادية من تطوير واعتماد وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن منظومة مرنة وآمنة، ما يدعم تطوير وتنفيذ المشاريع ويُعزز جاهزية الحكومة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، والاستفادة بصورة مستمرة من أفضل ما يقدمه قطاع التكنولوجيا محلياً وعالمياً، بما يُعزز قدرة الجهات الحكومية على اختيار الحلول الأنسب لاحتياجاتها وتسريع انتقالها من تطوير حالات الاستخدام إلى تطبيقها على نطاق واسع.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة «إكس»: «شهدت إعلان حكومة الإمارات عن الدفعة الأولى من شركاء المنظومة الوطنية المتكاملة للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI) التي تضمّ 17 شريكاً وطنياً وعالمياً، ومن خلال هذه المنظومة الموحّدة، نجمع بين قدراتنا الوطنية والخبرات العالمية، ونتيح لجهاتنا الحكومية الوصول بمرونة وأمان إلى مجموعة واسعة من التقنيات والنماذج والمنصات والحلول المتقدّمة».

وأضاف سموه: «هدفنا أن ننتقل من اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى استخدامها في العمل الحكومي اليومي وصولاً لهدف حكومة الإمارات بتحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) خلال عامين».

تعزيز الريادة الحكومية

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، محمد عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات تُرسخ نموذجاً حكومياً رائداً يقوم على استباق التحولات العالمية وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان، وتسخيرها لتطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءته وجاهزيته للمستقبل.

وقال: «التقنيات تتطور بوتيرة متسارعة، وريادة الحكومات لا تقاس بامتلاك التكنولوجيا فقط، بل بقدرتها على توظيفها وإعادة تصميم نماذج عملها والاستثمار المستمر في جاهزيتها.. ونعمل في حكومة الإمارات على بناء منظومة حكومية مرنة قادرة على مواكبة التطورات التقنية والاستفادة من فرصها، بما يُعزز تنافسية الدولة وريادتها في تطوير حكومات المستقبل».

من جانبه، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات في المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي المساعد، عمر سلطان العلماء، إن المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد خطوة استراتيجية لتوحيد القدرات التقنية وتسريع التحول نحو نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، وذلك من خلال توحيد القدرات التقنية، وتوفير بيئة متكاملة تجمع أفضل الحلول والخبرات الوطنية والعالمية، بما يمكّن الجهات الحكومية من تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في الارتقاء بكفاءة العمليات وجودة الخدمات الحكومية.

منظومة تقنية وطنية موحدة

وتُشكل المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI)، التي تم تطويرها ضمن مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات في المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي المساعد، منصة وطنية موحدة تتيح للجهات الحكومية الاتحادية الوصول إلى مجموعة واسعة من النماذج والحلول التقنية المتقدمة، وتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن بيئة حكومية مشتركة تراعي متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات والحوكمة.

وتتميز المنظومة ببنية تقنية مرنة وقابلة للتوسع، تتيح الاستفادة من النماذج التجارية ومفتوحة المصدر، وتواكب التطورات المتسارعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما يمنح الجهات الحكومية القدرة على اختيار الحلول الأنسب لاحتياجاتها، وتسريع الانتقال من تطوير حالات الاستخدام إلى تطبيقها على نطاق واسع.

كما تسهم المنظومة في توحيد آليات الوصول إلى التقنيات وتعزيز كفاءة المشتريات الحكومية، وخفض تكاليف تطوير وتشغيل الحلول، إلى جانب دعم التكامل وتبادل المعرفة والخبرات والتطبيقات الناجحة بين الجهات الحكومية، وتُوفر المنظومة إمكانية الاستضافة السيادية للنماذج مفتوحة المصدر، بما يُعزز حماية البيانات الحكومية ويضمن الالتزام بمتطلبات الأمن والحوكمة، ويتيح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن بيئة مؤسسية موثوقة ومنظمة.

ومن خلال بوابة موحدة للذكاء الاصطناعي، تتمكن الجهات الحكومية من استكشاف الموردين والحلول المعتمدة وحالات الاستخدام ومتطلبات التكامل التقني، بما يُسهّل تبني التطبيقات الجديدة ويُعزز تكامل المنصات والأنظمة الحكومية.

شراكات وطنية وعالمية

وتمثل الشراكات مع الشركات الوطنية والعالمية مرحلة رئيسة في تطوير المنظومة التقنية الجديدة، من خلال توظيف الخبرات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والنماذج اللغوية والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع تبني الحلول المتقدمة. وتعتمد المنظومة نموذجاً مفتوحاً ومرناً يتيح توسيع نطاق الشراكات واستقطاب المزيد من الشركات والحلول التقنية مستقبلاً، بما يضمن استدامة التطوير ومواكبة أحدث الابتكارات العالمية، ويُعزز قدرة حكومة الإمارات على الاستفادة من التقنيات الناشئة وتوظيفها في تطوير العمل الحكومي.

يشكّل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في المنظومة الجديدة للعمل الحكومي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) في تطوير العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. ويستهدف المشروع الوطني تحويل 50% من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يُسهم في تسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل الحكومي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير حكومات المستقبل.

حمدان بن محمد:

• نجمع بين قدراتنا الوطنية والخبرات العالمية، ونتيح لجهاتنا الحكومية الوصول بمرونة وأمان إلى مجموعة واسعة من التقنيات والنماذج والمنصات والحلول المتقدّمة.

محمد القرقاوي:

• الإمارات ترسّخ نموذجاً حكومياً رائداً يقوم على استباق التحولات العالمية وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان.

عمر العلماء:

• المنظومة خطوة استراتيجية لتوحيد القدرات التقنية وتسريع التحوّل نحو نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.