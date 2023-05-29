انطلاق معرض "الإمارات للإطارات الصينية" في "إكسبو الشارقة

انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتنظمه شركة انتر كوميرس إكسبو بمشاركة أكثر من 130جهة عارضة بمعدل نمو بلغ 30% عن الدورة الماضية يمثلون كبرى المصانع والشركات الصينية المتخصصة في إنتاج وصناعة الإطارات وقطع غيار السيارات.

حضر افتتاح فعاليات المعرض سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة ولي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية إلى جانب عدد من عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة والشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي حيث تجول الحضور في أرجاء المعرض واطلعوا على أجنحته ومنصاته وما يتضمنه من عرض لأحدث قطع غيار وإكسسوارات السيارات ومنتجات الإطارات والبطاريات وإلكترونيات السيارات ومعدات الصيانة.

وقال لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية: "بعد ما يقارب أربعين عاما من التبادلات الودية، اتسمت العلاقات بين البلدين بالثقة والاحترام المتبادل وتحقيق تبادلات وثيقة على أعلى المستويات. خلال العقود الماضية، حققت التبادلات بين البلدين في مجالات الاقتصاد والبيئة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا تقدمًا كبيرا. وقد أدت العلاقة بين الصين والإمارات إلى بداية عصر ذهبي جديد. من خلال البناء المشترك لمبادرة" الحزام والطريق"، قدمت البلدين نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي".

من جانبه أشار سيف محمد المدفع، إلى أن المعرض شكّل إضافة نوعية جديدة لأجندة فعاليات مركز إكسبو الشارقة السنوية حيث لاقى اهتماماً لافتاً من قبل شريحة كبيرة من الشركات والجمهور المستهدف في دورتيه الأولى والثانية وهو ما انعكس من خلال نمو عدد الجهات المشاركة في الحدث بنسبة 30% خلال عام واحد من انطلاقته الأمر الذي يؤكد أهمية هذا الحدث بالنسبة للمصانع والشركات والعلامات التجارية الصينية المتخصصة في إنتاج وصناعة الإطارات وقطع غيار السيارات والمعدات والأكسسوارات بوصفه منصة إقليمية رائدة لتعزيز حضورها وانتشارها في مختلف أسواق دول المنطقة.

وأضاف المدفع نحن على ثقة بأن المعرض سيواصل تحقيق النجاحات ليصبح الحدث الأهم من نوعه في المنطقة والمنصة الأبرز لاستعراض أحدث الابتكارات الصينية في مجال صناعة الإطارات وقطع غيار السيارات ولبحث فرص التعاون وجهاً لوجه وتعزيز مجالات الاستثمار بين المصانع والشركات الصينية من جهة والتجار والمهتمين بهذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من المعرض حضوراً لافتاً من الزوار وتُجّار قطع الغيار والمستوردين والمصدرين للتعرّف على أحدث المنتجات والابتكارات وآخر مستجدات عالم قطع غيار السيارات بالإضافة إلى الاطلاع على مجموعة واسعة من منتجات الإطارات والملحقات والإكسسوارات ومعدات الورش وتصليح الهياكل والعناية بها وأدوات السلامة والأمان للسيارات.

ويشكل المعرض الذي يواصل استقبال زواره يومي الثلاثاء والأربعاء من 10 صباحاً حتى 6 مساء فرصة مهمة نحو تعزيز قنوات التعاون بين الإمارات والصين في صناعة وتجارة الإطارات وقطع غيار السيارات ولا سيما أن الصين تعتبر أحد أكبر الأسواق العالمية المصنعة للسيارات حيث يساهم الحدث في تعزيز آفاق العمل المشترك بين الشركات المحلية والصينية وتبادل الخبرات والتجارب إلى جانب إطلاع الزوار على أحدث منتجات قطع غيار السيارات والإطارات والتي تقدمها أهم المصانع الصينية.