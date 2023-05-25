«صندوق خليفة» يطلق بوابة «فرنشايز الإمارات» الإلكترونية

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع إطلاق بوابته الإلكترونية الجديدة، حق الامتياز في دولة الإمارات «فرنشايز الإمارات»، بالشراكة مع شركة «فرانكورب الشرق الأوسط» المتخصصة في مجال تطوير حقوق الامتياز.

وأوضح الصندوق في بيان أن البوابة ستوفر مجموعة من خدمات الدعم القيّمة لرواد أعمال حق الامتياز في إمارة أبوظبي، وتعد محطة متكاملة تجمع جميع الخدمات المتعلقة بحق الامتياز والمصممة خصيصاً لتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع والانتشار عن طريق منح (بيع) أو الحصول على (شراء) حق الامتياز، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها وإتاحتها.

وصممت بوابة حق الامتياز في الإمارات خصيصاً لتلبي احتياجات المشروعات المحلية القائمة والناشئة، ورواد العمال الذين يتطلعون إلى الاستثمار في مفهوم أو علامة تجارية قائمة وموجودة في السوق.

وتتضمن البوابة قناتين رئيستين، الأولى مخصصة لدعم المشروعات في عمليات شراء وبيع حق الامتياز، بينما تنقسم القناة الثانية إلى مرحلتين، تتألف المرحلة الأولى من: دراسة إمكانية الحصول على حق الامتياز، واستطلاع واختبار قابلية منح حق الامتياز، وتقرير تدقيق حق الامتياز، في حين أن المرحلة الثانية تتألف من برنامج تطوير حق الامتياز، وهو عبارة عن خدمة شاملة تمكّن المشروعات من إطلاق حملة تسويق ومبيعات، وتطوير برنامج حق امتياز متكامل، إضافة إلى خدمات التوظيف والتدريب والصيانة لمشاريع حق الامتياز.