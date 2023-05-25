مكتوم بن محمد: دبي تحظى دائماً بثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين حول العالم

أكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تراعي أقصى مستويات المرونة في التعامل مع المتغيّرات العالمية المحيطة والاستفادة مما تحمله من فرص وتفادي ما تجلبه من تحديات، تعزز الأداء القوي الذي يشهده اقتصاد دبي، وضمن مختلف قطاعاته الرئيسة، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، أمس، الرئيس والرئيس التنفيذي لوكالة «إس آند بي» (ستاندرد آند بورز) العالمية الرائدة في مجال التصنيفات الائتمانية، دوغلاس بيترسون، وذلك في مكتب سموّه بمركز دبي المالي العالمي.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع «تويتر»: «التقيت دوغلاس بيترسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لوكالة (ستاندرد آند بورز) العالمية الرائدة في مجال التصنيفات الائتمانية، وناقشنا السياسات الاقتصادية التي تتبعها دبي، لتعزيز مرونتها ونمو قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وتطوير أسواقها المالية».

وأكد سموّه أن «دبي تحظى دائماً بثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين حول العالم، والجهود تتواصل لتعزيز هذه الثقة وتنميتها».

وتطرّق اللقاء إلى السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها دبي بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي عزّزت من قدرتها على التعافي بسرعة كبيرة من تأثيرات الأزمات العالمية، وأسهمت في تسريع زخم نمو قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وتحقيقها نتائج قياسية.

كذلك جرى استعراض توجهات دبي في تشجيع الابتكار واستقطاب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ونهجها الاقتصادي الطموح القائم على ترسيخ علاقات الشراكة مع مجتمع الاستثمار العالمي، ومواصلة تعزيز جسور التعاون البنّاء مع شركات ومؤسسات المال والأعمال، والتي تستضيف دبي العديد من مقارها الإقليمية والعالمية، كذلك التركيز على القطاعات المستقبلية، توازياً مع الجهود المستمرة في تطوير أسواقها المالية والسعي الدائم لتعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية الصديقة للأعمال والداعمة لنموها وازدهارها.

وخلال اللقاء، تناول بيترسون، مجمل نشاط وكالة «إس آند بي» وما تقدمه من خدمات، وفي مقدمتها التصنيف الائتماني، والاستشارات التي تدعم عملية اتخاذ القرار لدى عملائها، سواء من الحكومات أو مؤسسات الأعمال، وكذلك الأفراد، عبر توفير البيانات الموثوقة والخبرات والتقنيات الحديثة ذات الصلة، بما يعين على إيجاد حلول فاعلة، من شأنها دعم وتسريع نمو وتطور أعمال عملائها حول العالم.

النائب الأول لحاكم دبي:

• «بتوجيهات محمد بن راشد.. سياسات دبي الاقتصادية المرنة والرشيدة تدعم مسيرتها التنموية المستدامة».