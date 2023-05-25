مشروع بـ 8.8 مليارات درهم يوفر مياهاً مستدامة لعمليات «أدنوك» البرية

أعلنت «أدنوك» وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أمس، ترسية مشروع استراتيجي ضمن نهج الاستثمار تقدر قيمته بما يصل إلى 8.8 مليارات درهم لتوفير إمدادات مستدامة من المياه لعمليات «أدنوك» البرية، ما يؤكد جهود «أدنوك» و«طاقة» في دفع مبادرات الاستدامة التي تحقق قيمة طويلة الأجل، ويعزز مكانتهما كشركتي طاقة مسؤولتين.

ويهدف المشروع إلى تطوير منشأة مركزية عالمية المستوى لمعالجة مياه البحر وشبكة نقل لإمداد العمليات في حقلي «باب» و«بوحصا» في أبوظبي بالمياه.

وستستخدم المنشأة الجديدة لاستبدال أنظمة المياه الجوفية المالحة العميقة القائمة حالياً في الحقلين، ما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة المرتبط بعمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30%.

وسيتم ربط المشروع بشبكة الكهرباء وسيحصل على 100% من احتياجاته من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.

وستمتلك «أدنوك» وشركة «طاقة» حصة أكثرية تمثل نسبة 51% في شركة المشروع (25.5% لكل منهما)، فيما سيمتلك الحصة المتبقية البالغة 49% ائتلاف يضم شركتي «أوراسكوم للإنشاءات إس آيه آي» و«ماتيتو للمرافق المحدودة».

وسيقوم الائتلاف بترتيب تمويل لمرحلة تشييد وتطوير المشروع، في إطار نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، على أن تتم إعادة المشروع بالكامل إلى «أدنوك» بعد 30 عاماً.

وسيوفر المشروع أكثر من 110 ملايين غالون يومياً من مياه البحر المفلترة بالاعتماد على تقنية «النانو فيلتر» عبر 75 كيلومتراً من خطوط أنابيب النقل، وأكثر من 230 كيلومتراً من خطوط أنابيب التوزيع ومحطتي ضخ، بما يضمن تأمين احتياجات عمليات «أدنوك» البرية من مصادر مياه مستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» عبدالمنعم سيف الكندي، إن «هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في خفض الأثر البيئي لعمليات (أدنوك)، وخلق قيمة كبيرة تزامناً مع جهودنا المستمرة للحد من الانبعاثات وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل، حيث سيعزز كفاءة استهلاك الطاقة في عمليات (أدنوك) البرية، من خلال استبدال أنظمة المياه الجوفية المالحة العميقة الأقل كفاءة بمنشأة مركزية لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل المياه».

وأضاف أنه ستتم إعادة توجيه أكثر من 60% من قيمة هذا المشروع خلال مرحلتي التطوير والتشغيل إلى الاقتصاد المحلي، من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، جاسم حسين ثابت: «انطلاقاً من موقعنا شركة مرافق متكاملة رائدة منخفضة الكربون في أبوظبي، فإنه تسرنا الشراكة مجدداً مع (أدنوك)، بما يعزز أهداف دولة الإمارات المرتبطة بالاستدامة، عبر توريد مياه البحر المعالجة إلى عمليات (أدنوك) البرية».

• المشروع سيوفر 110 ملايين غالون يومياً من مياه البحر المفلترة بالاعتماد على تقنية «النانو فيلتر».