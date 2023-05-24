19 مليون زائر و30 مليون زيارة لبوابة حكومة الإمارات نهاية 2022

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تقرير «البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات 2022.. أرقام وحقائق»، الذي يسلط الضوء على قصة النجاح الكبيرة التي حققتها البوابة منذ إطلاقها، بوصفها واجهة الحضور الرسمي لحكومة دولة الإمارات، والمرجع الرئيس للمعلومات والخدمات الحكومية.

وقال المدير العام للهيئة، المهندس ماجد سلطان المسمار: «تعد البوابة الرسمية واجهة حكومة دولة الإمارات على الإنترنت، وعنواناً لحضورها الرقمي، وتمثّل المرجع الأول لكل من يبحث عن المعلومات والخدمات لمختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار وكذلك للشركات والمؤسسات».

وأضاف: «سعداء بالنتائج التي تحققها البوابة من حيث مستوى الزيارات وعمليات البحث والتصفح، كما نسعد بما يردنا من مستخدمي البوابة من ملاحظات واقتراحات أسهمت مع الوقت في تحسين أداء البوابة وتطويرها بما يضاهي أفضل الممارسات العالمية».

وأظهر التقرير الارتفاع المطرد لأعداد زوار البوابة، حيث قارب عدد الزوار 19 مليون زائر عام 2022، زاروا البوابة في أكثر من 30 مليون زيارة.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول التي تشكل مصدر الزوار للبوابة، فخلال السنوات الخمس الأخيرة زار البوابة أكثر من 35.6 مليون زائر من الدولة، في حين جاءت الهند في المركز الثاني بـ4.67 ملايين زائر في الفترة نفسها، تليها السعودية في المركز الثالث بـ 2.72 مليون زائر.