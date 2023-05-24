«اتصالات من &e» تطلق البرنامج الوطني لتأسيس الشركات

أعلنت «اتصالات من &e» عن إطلاق «البرنامج الوطني لتأسيس الشركات»، وهو برنامج جديد مصمّم للشركات المملوكة بنسبة 100% لمواطني دولة الإمارات، بهدف دعم جهود القيادة في ملف التوطين، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والمواطنين.

وأكدت «اتصالات من &e» أن البرنامج الوطني لتأسيس الشركات صُمّم خصيصاً للمواطنين الراغبين في تعزيز مشروعاتهم من خلال شراكتهم مع «اتصالات من &e»، لإتاحة الفرصة لهم لبيع خدمات وحلول «اتصالات من &e» للمتعاملين معهم.

ويهدف البرنامج إلى ضم 50 عضواً من الشركات خلال خمس سنوات، ودعم روّاد الأعمال وتطوير إمكاناتهم لقيادة أعمالهم ومشروعاتهم الخاصة، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

وقال نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من &e»، عصام محمود: «نفتخر بإطلاق البرنامج الوطني لتأسيس الشركات، كجزء من جهودنا لدعم التوطين وتعزيز ريادة الأعمال بين مواطني الدولة. ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى إقامة شراكة بين القطاع الخاص والمواطنين، وتأكيد التزامنا بالعمل معهم بما يتماشى مع استراتيجية حكومة الإمارات في دعم التوطين، وتشجيع روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتيين على النهوض بأعمالهم، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والمشروع التنموي المتكامل للدولة».

ويمكن لأصحاب الأعمال والمشروعات وروّاد الأعمال الجدد من الإماراتيين، التسجيل في البرنامج مباشرة عبر تحميل المستندات اللازمة على صفحة البرنامج على الموقع الإلكتروني الخاص بـ«اتصالات من &e».