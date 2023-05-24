بيع أغلى «بنتهاوس» في دبي بـ 420 مليون درهم

سجلت عقارات دبي رقماً قياسياً جديداً لبيع أغلى «بنتهاوس» بتاريخ السوق العقارية في الإمارة بقيمة 420 مليوناً ضمن مشروع «جميرا مرسى العرب» الفاخر بجوار فندق برج العرب، متفوقة بذلك على الرقم السابق الذي كان 410 ملايين درهم، في «منارة بولغري» بجزيرة «جميرا باي».

وتبلغ مساحة الـ«بنتهاوس»، الذي تم بيعه من قبل شركة الوساطة العقارية «لوكسابيتات سوثبيز إنترناشيونال»، 24 ألفاً و628 قدماً مربعة، ليبلغ بذلك سعر القدم المربعة 17 ألف درهم.

ويتميز ببركة سباحة خاصة وإطلالات محيطية بزاوية 360 درجة على دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «لوكسابيتات سوثبيز إنترناشيونال»، جورج عازار، إن «المشهد العقاري المزدهر في دبي، لاسيما في قطاع الرفاهية، يوفر منصة استثنائية لإنجازات ملحوظة».