دبي الأولى في قائمة أفضل الوجهات لإقامة الاجتماعات في المنطقة

حلت دبي بالمركز الأول في قائمة أفضل الوجهات لإقامة الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقاً لتصنيف شركة «سي فنت»، فيما جاء في المراكز التالية كلاً من، إسطنبول ومراكش وأبوظبي.

وبحسب تقرير صادر عن الشركة، المتخصصة في مجال توفير الاجتماعات والفعاليات وتكنولوجيا الضيافة، جاءت سبعة فنادق في دبي بين أفضل 10 منشآت فندقية لإقامة الاجتماعات في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن دبي حافظت على مركزها الأول في التصنيف الأخير الصادر عن الشركة عام 2019.

وأضاف: «باعتبارها المنطقة الأفضل أداءً في العالم في ما يتعلق بتعافي السياحة بعد الوباء، اجتذبت الوجهات في (الشرق الأوسط وأفريقيا) الاجتماعات والفعاليات إلى مدنها من خلال التكيف والابتكار بسرعة مع الظروف المتغيرة».