غرفة الشارقة ترسل بعثة تجارية إلى الهند 29 الجاري

أكملت غرفة تجارة وصناعة الشارقة استعداداتها لإطلاق بعثة تجارية يقودها مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة إلى جمهورية الهند خلال الفترة من 29 مايو الجاري حتى

الثاني من يونيو المقبل تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند فضلاً عن إقامة شراكات جديدة وواعدة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

وتضم البعثة التي سيترأسها رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، عدداً من المسؤولين في الغرفة وممثلين ورؤساء لعدد من كبرى شركات القطاع الخاص الصناعية والتجارية العاملة في إمارة الشارقة.