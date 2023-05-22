«فوربس»: 9 مليارديرات يقيمون في دولة الإمارات

نشرت مجلة «فوربس الشرق الوسط» تقريراً، رصدت فيه قائمة ضمت تسعة من أصحاب المليارات يقيمون جميعاً في دولة الإمارات.

وقالت المجلة في أحدث تقرير لها: «هؤلاء تسعة من أصحاب المليارات لا ينحدرون من أصول عربية، لكنهم يرون في منطقة الشرق الأوسط موطناً لهم، فيما يبلغ مجموع ثرواتهم 35.6 مليار دولار، وفقاً لقائمة أثرياء فوربس لعام 2023. مع العلم بأنهم يقيمون جميعاً في دولة الإمارات».

وضمت قائمة «فوربس الشرق الأوسط» كلاً من الملياردير بافيل دوروف (38 عاماً) بصافي ثروة في عام 2023 يبلغ 11.5 مليار دولار.

ويُعد دوروف الروسي، أصغر أثرياء الشرق الأوسط من المغتربين، والوحيد الذي جمع ثروته من العمل في قطاع التكنولوجيا، إذ إنه مؤسس ومالك تطبيق المراسلة الإلكتروني «تيليغرام».

أما الملياردير يوسف علي (67 عاماً)، فيترأس «مجموعة اللولو العالمية» التي تزيد إيراداتها على ثمانية مليارات دولار، وينحدر علي من قرية في ولاية كيرالا الواقعة جنوب الهند، فيما بلغ صافي الثروة له 5.3 مليارات دولار.

من جهته، يعد قطب تجارة التجزئة، ميكي جاغتياني (71 عاماً) أكبر الرابحين في القائمة، بعد أن زادت ثروته 1.9 مليار دولار منذ عام 2022، ليصبح صافي الثروة في عام 2023 نحو 5.2 مليارات دولار. وبحسب «فوربس الشرق الأوسط»، فقد عمل جاغتياني سائق سيارة أجرة في مدينة لندن قبل انتقاله إلى البحرين، وافتتاح متجر لبيع منتجات الأطفال في عام 1973، ثم ازدهرت أعماله لتتحول إلى مجموعة (Landmark Group)، ومقرها دبي.

وذكرت «فوربس الشرق الأوسط»، الملياردير الهندي رافي بيلاي، الذي أسس مجموعة شركات (RP Group) لتحقق إيرادات بلغت 7.8 مليارات دولار في قطاع الإنشاءات. ويبلغ صافي الثروة في عام 2023 نحو 3.2 مليارات دولار.

من جهته، يترأس الملياردير صني فاركي (66 عاماً) «مجموعة جيمس التعليمية»، التي تعد أكبر مجموعة لإدارة المدارس، فيما يبلغ صافي الثروة في عام 2023 نحو ثلاثة مليارات دولار.

ولفتت المجلة إلى مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة برجيل القابضة»، شمشير فاياليل، بصافي ثروة في عام 2023 يبلغ 2.2 مليار دولار.

أما رئيس وزراء تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا (73 عاماً) فيتخذ من إمارة دبي موطناً له منذ أكثر من عقد من الزمن. ويبلغ صافي الثروة في عام 2023 نحو 2.1 مليار دولار.

وذكرت المجلة أن أنشطة «شوبا» العقارية، التي يملكها الملياردير، بي إن سي مينون، تمتد في دولة الإمارات وقطر وعمان، ودول الخليج الأخرى، بصافي ثروة في عام 2023 يبلغ نحو 1.6 مليار دولار.

ولفتت كذلك إلى الملياردير ساكيت بورمان (46 عاماً)، وهو ابن الجيل الخامس لعائلة بورمان التي أسست شركة «دابر» الهندية. ويبلغ صافي الثروة في عام 2023 نحو 1.5 مليار دولار.