لأعلى مستوى في تاريخها.. (541 ) مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات بنهاية فبراير

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 541 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 15.2% لتصل إلى 541.1 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة تعادل 71.3 مليار درهم، مقابل نحو 470.1 مليار درهم في فبراير 2022.

وحسب المصرف المركزي فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1% مقابل 536.2 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة تعادل 5.2 مليار درهم خلال شهر واحد.

و وفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 46% مع بلوغها 248.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي.

و بلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 42.5% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 230.3 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 93.53% مقابل 119 مليارا في فبراير 2022، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 4.7% مقابل 220 مليار درهم في يناير 2023.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1.7% مقارنة بنحو 11.8مليار درهم في يناير 2023، وبانخفاض على أساس سنوي بنحو 29.4% مقابل 17 مليار درهم في فبراير 2022.

و حسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.2 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي وهو المستوي نفسه المسجل في يناير السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي 14.6% مقابل 43.8 مليار درهم في فبراير 2022.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

