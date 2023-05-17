«إياتا»: مطارات الإمارات من الأفضل عالمياً

قال نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، نيك كرين، إن «مطارات الإمارات تعد من أفضل المطارات على مستوى العالم في الوقت الراهن، مدعومة بالابتكار واستخدام أفضل التكنولوجيات الحديثة، وتطبيق الإجراءات التلامسية والاستثمار في المطارات، وتقديم خدمات المناولة الأرضية».

وأضاف كرين، في مؤتمر صحافي على هامش أعمال الدورة الـ35 من مؤتمر «إياتا» لخدمات المناولة الأرضية، في أبوظبي، إن «الإمارات تشهد تعاوناً كبيراً وفريداً بين السلطات الحكومية وإدارات المطارات والناقلات الجوية ومزودي خدمات المناولة الأرضية، وهو ما انعكس على تقدم وتفرد قطاع الطيران في الدولة».

وأضاف أن إدارة مطار دبي والابتكار الذي يشهده مطار أبوظبي الجديد، الذي من المتوقع أن يفتتح نهاية العام الجاري، يعدان مثالاً يحتذى لكيفية إدارة المطارات في العالم وشكل المطارات المستقبلية، مشيراً إلى أنه تم اختيار الإمارات لانعقاد مؤتمر «إياتا»، نظراً للتقدم والابتكار الذي وصل إليه قطاع الطيران، كما تعد السوق الإماراتية من أهم الأسواق للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وشدد كرين، على أن تعافي قطاع الطيران في الشرق الأوسط، يسير بخطى متسارعة، حيث اقتربت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق التعافي الكامل في الحركة الجوية بنسب بلغت 93% خلال العام الجاري، مقارنة بمستويات عام 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى التعافي الكامل خلال عام 2024.

وأكد أن هناك توقعات مرتفعة حيال وصول حركة السفر إلى ذروتها في موسم السفر الصيفي، في مختلف مناطق العالم، نتيجة لازدياد ثقة المسافرين، الأمر الذي يتوافق مع بيانات الربع الأول من عام 2023، والحجوزات للفترة ما بين شهري مايو وسبتمبر من العام الجاري.

وأوضح كرين، في هذا الصدد، أن الاستطلاع الذي أجرته «إياتا»، وشمل 4700 مسافر في 11 دولة، أظهر أن 79% من المسافرين الذين شملهم الاستطلاع يخططون لرحلة في الفترة من يونيو إلى أغسطس المقبلين، فيما يتوقع 80% منهم سفراً سلساً بعد انتهاء الجائحة. وذكر أن بيانات الحجوزات الآجلة تشير إلى توقع نمو أكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 134.7%، والشرق الأوسط بنسبة 42.9%، وأوروبا بنسبة 39.9%، وإفريقيا بنسبة 36.4%، وذلك مقارنة بمستويات عام 2022.