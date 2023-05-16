«دبي للسلع المتعددة» يفتتح مكتباً تمثيلياً في الهند

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، أخيراً، حملة ترويجية في الهند، تضمنت زيارة مدينة مومباي وسورات وجَيبور، حيث سلّط المركز الضوء على مكانة دبي كبوابة تجارية للشركات الهندية ومنصّة رئيسة للتوسّع والانطلاق نحو الأسواق الدولية.

وأعلن المركز عن افتتاح مكتب تمثيلي في مدينة مومباي خلال المرحلة الأخيرة من حملة «وجد من أجل التجارة»، وذلك عقب إبرامه شراكة مع الشركة المتخصصة في خدمات الأعمال «بي بي شاه آند أسوسيتس».

وأفاد المركز في بيان أمس، بأن المكتب سيقدم حلولاً متكاملة وشاملة للأعمال والشركات الهندية التي تتطلع إلى توسيع نطاق حضورها عالمياً انطلاقاً من دبي.

وشهدت الحملة الترويجية نقاشات ومحادثات بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة و500 من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية ورجال الأعمال ضمن جُملة من القطاعات الرئيسة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «المركز الذي تضم منطقته الحرة حالياً 3700 شركة هندية، قام بدور محوري في تقوية أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والهند»، مضيفاً: «لا شك أن افتتاح مكتب تمثيلي في مومباي يُعد محطة رئيسة أخرى نحو تعميق العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند، وهو ما يؤكد التزامنا القوي بدعم بيئة الأعمال في الهند وشبه القارة الهندية».