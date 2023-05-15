بيع أغلى شقّة بنتهاوس بدبي خلال شهر مايو بقيمة 122 مليون درهم

ارتقت مبيعات عقارات الرفاهية في دبي إلى مستويات جديدة في شهر مايو، مع احتلال شقّة بنتهاوس بأربع غرف نوم في منتجع ومساكن «بولغري» مركز الصدارة. حيث بيعت الشقّة الفاخرة التي تشغل طابقاً بأكمله بمساحة 12,113 قدماً مربّعاً، بمبلغ قياسي وصل إلى 122 مليون درهم، لتصبح بذلك شقّة بنتهاوس الجاهزة الأعلى ثمناً في تاريخ العقارات بمدينة دبي.

وتتميز الشقة بإطلالات لا مثيل لها على خطّ أفق دبي، ومرسى بولغري، بالإضافة إلى تصميمها الذي يحمل توقيع بولغري الراقي من حيث الأناقة العصرية التي تتحدّى مرور الزمن. وقد بيعت بواسطة فريق درفن للعقارات على أثر سلسلة من المبيعات القياسية التي حقّقتها الشركة، بما فيها قطعة الأرض الأغلى ثمناً، ومنزل تاونهاوس الأعلى مبيعاً، ووصولاً إلى أعلى سعر للقدم المربّع الواحد.

ومن جانبه قال مؤسّس ورئيس مجلس إدارة درفن للعقارات عبد الله العجاجي: «تؤكّد دبي مرّة أخرى أنها من أكثر الأسواق نشاطاً في العالم، مع عدم وجود مؤشّرات على التباطؤ. وبالنسبة إلى مشروع منتجع ومساكن بولغري فقد تفوّق في تلبية جميع الشروط المطلوبة في هذا المجال، ولا سيما من حيث أعلى درجات الخصوصية التي يتيحها هذا المشروع، ناهيك عن موقعه وجودته التي لا تشوبها شائبة».

ويشغل منتجع ومساكن بولغري جزءاً من ساحل جزيرة جميرا باي الرائع، وهو بمثابة واحة عصرية مستوحاة من أجواء البحر المتوسط الفريدة. ويمتاز المشروع بأنه أكبر وجهات بولغري قاطبة، بالإضافة إلى أجوائه البحرية حيث أنه يضمّ أوّل مرسى ونادٍ لليخوت بتوقيع بولغري، وهو من أكثر الوجهات المرموقة طلباً في دبي.