اتفاقية بين شركتين للطاقة المتجددة من الإمارات وأوزبكستان

في أولى ثمار ونتائج البعثة الخارجية إلى آسيا الوسطى، نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في الجمع بين شركة "إمبريال روبي للطاقة والابتكارات" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وشركة "سولار نيتشر" الأوزبكية، حيث وقع الطرفان اليوم، في مقر غرف دبي مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية الشمسية في أوزبكستان ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور القنصل العام لأوزبكستان في دبي والإمارات الشمالية، علييشير سلاموف.

وكانت "إمبريال روبي للطاقة والابتكارات"، شاركت في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" إلى آسيا الوسطى في مارس 2023.

وهدفت البعثة إلى دعم توسع شركات دبي إلى أسواق مختارة في آسيا الوسطى، والترويج لدبي كمركز استثمار عالمي مزدهر بين الشركات في تلك المنطقة، لاسيما في أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان.

وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون الشركتان في تصميم وتوفير حلول شمسية متوسطة إلى كبيرة الحجم لتوليد الكهرباء النظيفة، والاستفادة من الطاقة الشمسية في إعادة تدوير المياه وتحليتها.

ويلتزم الطرفان بإجراء الاستثمارات اللازمة وتركيز جهودهما لزيادة حجم تعاونهما إلى أكثر من 100 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: "يسعدني أن أرى نتائج عملية لزيارة بعثتنا التجارية إلى آسيا الوسطى، مضيفا: "مذكرة التفاهم هذه مهمة جداً كونها تدعم جهود دولة الإمارات في الاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28، وتعزز طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، كما أن هذا التعاون انعكاسٌ لالتزامنا ونهجنا الاستراتيجي في دعم مشاريع القطاع الخاص التي تركز على تمكين تحول قطاع الطاقة بما يدعم أهداف استراتيجية الدولة للحياد المناخي".

وأوضح أن ذلك يشمل زيادة حصة مصادر الطاقة النظيفة، وضمان كفاءة أكبر للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الطاقة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لتحلية المياه، بالإضافة إلى الابتكار في هذه المجالات الحيوية عن طريق البحث والتطوير.

وتابع لوتاه: "تلتزم غرفة دبي العالمية بدعم أعضائها للتوسع في الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية، ومنها شركات آسيا الوسطى، إلى دبي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والأعمال".

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "إمبريال روبي للطاقة والابتكارات"، مانوج ديفاكاران: "تسير أوزبكستان بسرعة في تنفيذ خططها لتحويل قطاع الطاقة، ودعماً لهذا النهج، هناك مجال كبير للتعاون مع دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وقد تم التأكيد على ذلك بشكل أكبر خلال البعثة التجارية الأخيرة التي شاركنا فيه بدعم وتنظيم من غرفة دبي العالمية".

وأضاف ديفاكاران: "نحن متحمسون للشراكة مع (سولار نيتشر)، شركة الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرائدة في مجال الطاقة الشمسية في أوزبكستان، ودعم هذا البلد في رحلة تحوله نحو الطاقة النظيفة".

وتابع: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مشاركة خبرتنا وتجربتنا التي طورناها في دولة الإمارات بمجال مشاريع الطاقة الكهروضوئية الشمسية على المستوى التجاري، وفي استخدام العمارة الشمسية الكهروضوئية ضمن المباني الأيقونية، وتوظيف هذه الخبرات لإحداث تأثير كبير في أسواق الطاقة الشمسية سريعة النمو في آسيا الوسطى".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سولار نيتشر"، فاروق أسرالخودجايف: "ستعزز هذه الشراكة العلاقات الودية بين البلدين، وتتيح تطبيق أفضل ممارسات (إمبريال للطاقة) في أوزبكستان، كما أنها ستحفز التعاون في مجال التقنيات الخضراء بالتوازي مع تحول قطاع الطاقة في أوزبكستان وتوجه البلد نحو إرساء اقتصاد أخضر مستدام".

ويهدف التعاون بين الشركتين إلى تقديم تصاميم وحلول تقنية فريدة لسوق الطاقة المتجددة، ووضع خطط للتغلب على التحديات التي تواجه تحول قطاع الطاقة في الأسواق المعنية، وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية التجارية والصناعية، وحلول إعادة تدوير المياه، والعمارة الشمسية. ومن المتوقع أن تصبح هذه الشراكة وغيرها من المشاريع المشتركة من المساهمين الرئيسيين في قطاعي الطاقة المتجددة وتحول الطاقة في آسيا الوسطى.

يشار إلى أن "إمبريال روبي للطاقة والابتكارات" هي شركة تصميم وهندسة تركز على البحث والتطوير، والملكية الفكرية، والتصميم وأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات وإدارة العمليات لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وحلول الطاقة الكهروضوئية المتكاملة مع المباني، واستخدام عدسات فرينل المستوية للطاقة الشمسية الحرارية (الطاقة الشمسية المركزة) في إنتاج الطاقة، والحرارة الناتجة عن العمليات، وزيادة البخار، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية.

من جهتها، تختص شركة "سولار نيتشر" في مجال التصميم وأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات وإدارة العمليات لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.