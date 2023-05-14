2.1 مليون عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي

قالت هيئة كهرباء ومياه دبي إنها نجحت من خلال خدمتها "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 218,373 طن، منذ إطلاق الخدمة قبل أربع سنوات وحتى 31 ديسمبر 2022..في وقت يستفيد سكان الإمارة من 2.1 مليون عداد ذكي للكهرباء والمياه .

ومن خلال الخدمة، رصدت الهيئة 1,327,583 حالة تسرب في توصيلات المياه بعد العداد، و26,657 خللا، و13,172 حالة زيادة أحمال. وترسل الخدمة إشعارات آنية للمتعاملين في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، ليسارعوا إلى فحص التوصيلات الداخلية، وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للحد من الهدر.

ولفت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إلى أن الهيئة تشجع المتعاملين على تعزيز كفاءة الكهرباء والمياه من خلال الشبكة الذكية والعدادات الذكية، التي تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية، بما يتيح لهم مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة، في أي وقت ومن أي مكان، إلى جانب تمكينهم من اتخاذ قرارات مستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.