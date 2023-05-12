172.1 مليار درهم أصول «مجموعة الإمارات» بنمو 4.7%

بلغ إجمالي أصول «مجموعة الإمارات» بنهاية السنة المالية 2022 ـ 2023 المنتهية في مارس الماضي، نحو 172.1 مليار درهم، مقابل 164.3 مليار درهم، خلال السنة المالية التي سبقتها، بنسبة نمو بلغت 4.7%، وفقاً للبيانات المالية الواردة في التقرير السنوي والتي كشفت المجموعة عنها أول من أمس. وبحسب البيانات، واصلت المجموعة تسجيل معدلات أداء قوية مستمرة في حجم أصولها الإجمالية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم أصول المجموعة من 71 مليار درهم بنهاية السنة المالية 2010 - 2011، ليصل إلى حاجز الـ100 مليار في السنة المالية التالية وليرتفع تدريجياً إلى أكثر من 172 مليار بنهاية السنة الجارية.

ووصل إجمالي أصول شركة طيران الإمارات إلى أكثر من 157.5 مليار درهم، بنهاية السنة المالية 2022 ـ 2023 مقابل نحو 150 مليار درهم في السنة المالية السابقة بنسبة نمو بلغت نحو 5.1%، فيما استقرت أصول «دناتا» عند 14.8 مليار درهم.

وبالنسبة للأرصدة النقدية، فقد استطاعت المجموعة خلال السنة المالية 2022 - 2023 إضافة أكثر من 16.7 مليار درهم إلى نتائجها خلال سنة مالية واحدة، وهي الأعلى على الإطلاق، والتي بلغت 42.5 مليار درهم مقابل 25.7 ملياراً في السنة السابقة بنسبة نمو بلغت نحو 65%.

وكانت المجموعة، حققت أرباحاً قياسية جديدة خلال السنة المالية 2022 - 2023، بلغت 10.9 مليارات درهم (ثلاثة مليارات دولار) في تحول كامل عن خسائر السنة الماضية.

اتفاقية بشأن نقل وحراسة صادرات الألماس من الهند

وقعت «ترانس جارد» التابعة لـ«مجموعة الإمارات»، اتفاقية حصرية مع مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، بشأن نقل وحراسة صادرات الألماس والمجوهرات من الهند.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن «ترانس جارد»، توفر وفقاً للاتفاقية، دعماً لوجستياً شاملاً بدءاً من النقل على مدار الساعة وخدمات النقل، إلى إدارة الخزائن والتخزين الآمن للألماس والمجوهرات، متوقعة أن تتعامل هذا العام مع ألماس ومجوهرات وأحجار كريمة بقيمة 100 مليون درهم تقريباً.

يأتي ذلك في ضوء ارتفاع صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات إلى دولة الإمارات العام الماضي بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين البلدين، حيث تتولى «ترانس جارد» نقل وحراسة هذه البضائع الثمينة.