"مصرف أبوظبي الإسلامي" ينال جائزة " أفضل مصرف إسلامي للتمويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" من مجلة "ميد"

نال "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، جائزة أفضل مصرف للتمويل الإسلامي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حفل توزيع جوائز التميز المصرفي الذي نظمته مجلة ميد MEED الرائدة عالمياً في عالم المال والأعمال. وتعتبر هذه الجائزة المرموقة شهادة على سجل المصرف القوي وإنجازاته في مجالات الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تستند استراتيجية أداء الأعمال لمصرف أبوظبي الإسلامي على أربع ركائز استراتيجية هي؛ الابتكار المستمر، والتركيز على القطاعات، والتحول الرقمي، والاستدامة. ويؤكد هذا النهج على التزام المصرف بتقديم خدمات متميزة للمتعاملين ومدعومة بأحدث التقنيات والممارسات المستدامة.

ويعكس هذا التكريم التزام المصرف بالابتكار والاستدامة وتقديم تجارب استثنائية للمتعاملين. كما يسلط هذا التكريم الضوء على تركيز المصرف المستمر على الابتكار والرقمنة لدفع النمو في التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وينعكس ذلك في المنتجات المقدمة للمتعاملين بما فيها البطاقات المغطاة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

وفي ظل التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها القطاع المصرفي، قام مصرف أبوظبي الإسلامي بشكل استباقي بقيادة مبادرات رائدة أسهمت في تعزيز تجربة المتعاملين وزيادة الكفاءة عبر عملياته. ويسعى المصرف لتعزيز هذا التوجه من خلال مشاريع رقمية مبتكرة ونماذج أعمال جديدة مع التركيز على استقطاب قطاعات أعمال جديدة ذات آفاق واسعة للنمو.