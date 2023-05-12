أحمد بن سعيد يتصدر قائمة أقوى "قائد للسياحة والسفر في الشرق الأوسط"

تصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات" والمجموعة، تصنيف مجلة فوربس لـ"أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط" وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتسلط قائمة عام 2023، التي ضمت 16 إماراتياً، الضوء على 100 قائد من رواد السفر والسياحة في المنطقة.

واستهل سمو الشيخ أحمد بن سعيد، عمله في مجال الطيران عام 1985، حين تولى منصب رئيس دائرة الطيران المدني بدبي.

كما تولى سموه في العام نفسه رئاسة مجلس إدارة طيران الإمارات المنشأة حديثا آنذاك، حيث تم في ظل قيادته إطلاق الشركة بطائرتين مستأجرتين ورحلات تسير إلى وجهتين من دبي، بينما يترأس سموه اليوم مجموعة الإمارات التي تشمل أيضا "دناتا" شركة السفريات الرائدة في العالم.