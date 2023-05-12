"طيران الإمارات" تعتمد بطاقات الصعود الرقمية اعتباراً من هذا التاريخ

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الجمعة، أنه اعتباراً من 15 مايو الجاري، ستبدأ اعتماد بطاقة الصعود إلى الطائرة رقمياً لركابها المغادرين من دبي بدلاً من النسخة الورقية المطبوعة، وذلك في خطوة أخرى لتوفير الراحة وضمان رحلات رقمية لعملائها.

وأوضحت الناقلة في بيان أن الركاب، الذين ينهون إجراءات سفرهم في المبنى (3) بمطار دبي الدولي، يمكنهم الحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.

ويمكن للمسافرين الذين ينهون إجراءات سفرهم عبر الإنترنت تحميل بطاقة الصعود إلى محفظة "Apple Wallet" أو محفظة "Google Wallet"، أو استقبال بطاقة الصعود إلى الطائرة على تطبيق "طيران الإمارات".

كما يتم إرسال إيصال الأمتعة المسجلة بالبريد الإلكتروني مباشرة إلى الركاب أو عبر تطبيق "طيران الإمارات".

وتسهم هذه المبادرة في الحد من المخلفات الورقية بشكل كبير، مع توفير تجربة إجراءات سفر رقمية مريحة وسريعة للركاب المغادرين من دبي. كما تقلل من مخاطر فقدان بطاقات الصعود إلى الطائرة أو نسيان موضع حفظها، ما يمنح الركاب راحة البال عند السفر.

ويستخدم المسافرون بطاقة الصعود الرقمية بسهولة طوال الرحلة، بما في ذلك عند الشراء من سوق دبي الحرة، والاجراءات الأمنية والصعود إلى الطائرة، وذلك بإبراز البطاقة الرقمية على الهاتف المحمول، حيث يقوم وكلاء "طيران الإمارات" وموظفو المطار بمسح رمز الاستجابة السريعة "QR" على البطاقة أثناء تنقل الركاب عبر المطار وعلى البوابات.

وقد يظل بعض الركاب بحاجة إلى بطاقة صعود ورقية إلى الطائرة، فتطبع لهم، مثل سفر العائلات مع الأطفال الرضع، والقصر غير المصحوبين بذويهم، والركاب الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة، والركاب الذين يتابعون سفرهم مع شركات طيران أخرى، وجميع الركاب الذين يسافرون على رحلات إلى الولايات المتحدة.

ويتوفر خيار طباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة بناءً على طلب المسافرين من وكلاء "طيران الإمارات" عند كاونترات إجراءات السفر، إذا لم يكن لدى الراكب هاتف محمول، أو إذا لم يتمكن من الوصول إلى المعلومات على جهازة لأسباب مثل: نفاد البطارية، أو تعطل النظام، أو تأخر تسلم الرسالة، أو عدم القدرة على الاتصال بالإنترنت أو الشبكة أو حزمة البيانات.