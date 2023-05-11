"أدنوك للتوزيع" تزود محطات الخدمة بالطاقة النظيفة عبر ألواح الطاقة الشمسية

وقعت شركة أدنوك للتوزيع، اتفاقية شراكة مع "إيمرج"، التابعة لكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"إي دي أف"، لتركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطات الشركة على مستوى الدولة.

وسيبدأ العمل في المشروع خلال عام 2023 انطلاقاً من دبي، بهدف تزويد محطات خدمة أدنوك بالطاقة النظيفة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "إيمرج" بتزويد أدنوك للتوزيع بباقة متكاملة من الحلول تشمل خدمات التمويل، والتصميم، والمشتريات، والتركيب، والتشغيل، والصيانة الخاصة بألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطات الخدمة الجديدة التابعة للشركة في إمارة دبي؛ بالإضافة الى ذلك، سيتم تحديث ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة في المحطات القائمة حالياً.

وبموجب خطتها الشاملة للاستدامة، يُعد استخدام الطاقة الشمسية ضمن المبادرات التي تعهّدت أدنوك للتوزيع بالالتزام بها لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليّاتها، وتقليص كثافتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030.

كما أعلنت الشركة نيتها لاستكشاف المزيد من الفرص المتاحة للاستفادة من الطاقة الشمسية لخفض البصمة الكربونية لمنشآتها الصناعية على مستوى الدولة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع : إننا في أدنوك للتوزيع نؤمن بأهمية تطبيق مفهوم الاستدامة للوصول الى رؤيتنا المستقبلية، حيث ستلعب الشراكات التي نبرمها مع أهم الروّاد في هذا المجال دوراً رئيسياً في ذلك؛ كما نتطلع إلى التعاون مع "مصدر"، و"إيمرج"، و"إي دي أف"، لدعم خططنا الطموحة للاستدامة، في الوقت الذي نعمل فيه أيضاً على تعزيز قدراتنا التنافسية وتطوير الأداء العام لعمليّاتنا، ورفع معدّلات الكفاءة بشكل عام على مستوى الشركة.

وأضاف : تعتبر هذه الشراكة أحد أهم إنجازات أدنوك للتوزيع فيما ظلّ سعيها المستمر لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استهلاك الطاقة، بالإضافة لدعم أهداف الشركة للاستدامة بشكل عام.

وتأتي الشراكة مع "إيمرج" تأكيداً على التزام الشركة باتخاذ إجراءات ملموسة لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليّاتها، بالإضافة لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لصالح مساهميها.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" إن المشروع يسلط الضوء على الدور الرائد الذي تلعبه كل من "مصدر" و"إيمرج" في مساعدة مختلف القطاعات، سواء في الدولة أو خارجها، لخفض الانبعاثات الكربونية؛ ونتطلع إلى التعاون مع أدنوك للتوزيع لتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، في الوقت الذي نواصل فيه دعم استراتيجية الدولة للطاقة النظيفة.

من جانبه قال لوك كوشلين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي دي أف" في الشرق الأوسط : إننا نقف على أعتاب انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) على دعم خطط خفض الكثافة الكربونية الناتجة عن عمليات القطاع التجاري والصناعي في منطقة الشرق الأوسط؛ ومن خلال دعمنا للمشروع الذي أطلقته أدنوك مؤخراً، يمكننا تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامةً.

وأضاف : يسرنا التعاون مع أدنوك للتوزيع لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في رفع وعي القطاع الصناعي بأهمية تقليص البصمة الكربونية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي في المنطقة.

جدير بالذكّر أن أدنوك للتوزيع استطاعت في يناير 2023 أن تصبح أول شركة تعمل في مجال توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة في الإمارات تنجح في الاستفادة من التمويل المستدام، وذلك من خلال تحويل قرض قائم طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (5.5 مليار درهم) إلى قرض مرتبط بأهداف الاستدامة، وذلك بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول.

كما أعلنت الشركة لاحقاً عن المزيد من المبادرات المتعلّقة بالاستدامة، بما في ذلك تطوير مزيج من مصادر الطاقة المستدامة لتزويد أسطول المركبات الخاص بها بالوقود، وتطوير مجموعة من المنتجات منخفضة الكربون لتلبية احتياجات العملاء، تأكيداً على التزام أدنوك للتوزيع بتحقيق النمو المستدام من خلال الابتكار المستمر وتطوير حلول جديدة في مجال الطاقة.