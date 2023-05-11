​مقابل 9 دراهم.. "طيران الإمارات" تتيح حجز عطلات إلى وجهات أوروبية

طرحت "طيران الإمارات" عرضاً للراغبين بالسفر إلى وجهات أوروبية خلال فصل الصيف تشمل الرحلات الجوية والإقامات الفندقية، مشيرة إلى أنه بإمكان المتعاملين الحجز الآن مقابل إيداع مبلغ بسيط جداً يعادل 9 دراهم فقط، ثم الاستفادة من حرية دفع بقية المبلغ حتى 25 يوماً قبل موعد السفر.

وذكرت الناقلة في رسالة على موقعها الشبكي تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منها، أنه بالنسبة لأعضاء سكاي "واردز طيران الإمارات"، فإنهم سيكسبون ميلاً واحداً مقابل كل 15 درهماً ينفقوها على برنامج عطلاتهم.

وأوضحت أن الشروط والأحكام تطبق على هذه الحجوزات حتى 24 مايو للسفر لغاية 30 نوفمبر 2023.، لافتة إلى أن العروض تشمل فنادق ومنتجعات منتقاة بعناية في وجهات مختارة، وتشمل الوجهات الأوروبية كل من فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا وتركيا.

وبينت الشركة أن الأسعار للشخص الواحد على أساس مشاركة شخصين بالغين في الإقامة الفندقية ما لم تتم الإشارة لخلاف ذلك، مشيرة إلى أن الأسعار تشمل جميع ضرائب الفندق ورسوم الخدمة.

وأوضحت الناقلة أن جميع العروض خاضعة لمدى توفرها، مشيرة إلى أن الودائع غير قابلة للاسترداد ويمكن الاستفادة من شرط الودائع فقط للحجوزات التي تتم قبل أكثر من 30 يوماً من تاريخ المغادرة، ويتعين دفع بقية المبلغ قبل 25 يوماً من تاريخ المغادرة.

وذكرت أن المسافر الرئيسي في الحجز سيحصل على أميال "سكاي واردز" الإضافية، وسيتم كسب الأميال وفقاً للتكلفة الإجمالية لبرنامج العطلة بعد خصم أي ضرائب أو رسوم إضافية ذات صلة.