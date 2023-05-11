24 أسبوعاً مكافأة من "مجموعة الإمارات" لموظفيها

قدمت "مجموعة الإمارات"، مكافأة للعاملين لديها بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي.

وتعادل المكافأة راتب 24 أسبوعاً سيستلمها العاملون في المجموعة ضمن جدول الرواتب خلال شهر مايو الجاري، وارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة 20% إلى 102379 موظفاً، يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة وذلك بعد أن عززت طيران الإمارات ودناتا أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال العام لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة.

وأصدرت "مجموعة الإمارات" اليوم تقريرها المالي للسنة المالية 2022/ 2023، وأعلنت عن عامها الأعلى ربحية على الإطلاق بفضل الطلب القوي عبر جميع أعمالها.

وحققت المجموعة أرباحاً قياسية جديدة، في تحول كامل عن خسائر السنة الماضية. وسجلت كل من طيران الإمارات ودناتا ارتفاعات كبيرة في الإيرادات، حيث توسعت عمليات النقل الجوي والسفر بعد إزالة جميع القيود المتعلقة بالجائحة تقريباً في مختلف بقاع العالم.

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أن مجموعة الإمارات حققت أرباحاً قياسية قدرها 10.9 مليارات درهم (3.0 مليارات دولار أميركي) مقارنة بخسائر بلغت 3.8 مليارات درهم (1.0 مليار دولار) في السنة السابقة، واستحوذت "طيران الإمارات"، على الجزء الأكبر من الأرباح بعد أن وصلت أرباح الناقلة إلى 10.6 مليارات درهم.