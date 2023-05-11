خالد بن محمد بن زايد يلتقي قادة أعمال وشركات في «ملتقى الاستثمار» و«المناخ»

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات النسخة الـ12 من «ملتقى الاستثمار السنوي»، الذي يُنظم للمرة الأولى في الإمارة، تحت رعاية سموّه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

والتقى سموه، خلال الزيارة، نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في خدمات المدن الذكية والخدمات التكنولوجية المتطورة.

جولة تفقدية

وتفقد سموّه جناح المدينة الذكية، الذي يُعد نموذجاً لمدن المستقبل بالاعتماد على ثلاث ركائز للاستدامة، تشمل الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وشملت جولة سموه زيارة جناح دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حيث استمع إلى شرح حول خطط شركات الـ«يونيكورن» الناشئة، والتي يبلغ إجمالي قيمتها أربعة مليارات دولار، في استكشاف فرص الاستثمار وتأسيس عملياتها في أبوظبي.

وزار سموه أيضاً منطقة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تشارك فيها 190 شركة من 80 دولة تحت مظلة «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي.

«ملتقى المناخ»

كما شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، جانباً من فعاليات الدورة الأولى لـ«ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ». والتقى سموّه، خلال جولته التفقدية في المعرض المصاحب، عدداً من الشركات المحلية والعالمية، واطّلع على ما تقدمه من حلول نوعية لدعم جهود إزالة الكربون. وزار سموّه المناطق المخصصة للحياد المناخي، والطاقة البديلة، والابتكار والإنتاج المستدام، والذكاء الاصطناعي والرقمنة.

شركات صينية

إلى ذلك، أكد مسؤولون في شركات صينية عزمهم ضخ استثمارات في مشروعات جديدة بدولة الإمارات، مستهدفين ثلاثة قطاعات رئيسة هي: التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، وتجارة الألماس. وقالوا خلال مشاركتهم في «ملتقى الاستثمار السنوي 2023» إن الهدف من ضخ استثمارات جديدة هو توسيع نطاق أعمال شركاتهم وزيادة استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، واصفين مناخ الاستثمارات في الإمارات بأنه جاذب للشركات ورؤوس الأموال الأجنبية.

وأكد مدير شركة «شارب لايت»، جانغ لونغ دونغ، أن أكثر من 30 شركة صينية من مقاطعة «شنغن»، شاركت في الملتقى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن التكنولوجيا المتقدمة في الإمارات من القطاعات الرئيسة التي توليها الشركات الصينية اهتماماً كبيراً.

من جانبه، أكد مدير شركة «بريتون»، دونغ فانغ مينغ، عزم الشركة بناء مجمع صناعي جديد للطاقة المتجددة في الإمارات باستثمارات تناهز ملياري دولار، بهدف الاستثمار في الآلات الكهربائية والصناعات الكهروضوئية، وتحديداً في الخلايا الشمسية الأكثر تقدماً.

في السياق نفسه، ذكرت مالكة شركة «كيوي ستار»، ليو وانغ شيا، أن الشركات الصينية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الإمارات باعتبارها مركزاً إقليمياً لتجارة الألماس والمجوهرات.