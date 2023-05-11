غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تبحث استقطاب الشركات الناشئة الفلسطينية

بحثت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، مع وفد فلسطيني ضم عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة بنك فلسطين و«حاضنة انترسيكت»، و21 ممثلاً عن الشركات الناشئة في أول اجتماع من نوعه لتعزيز فرص الأعمال والشراكات الاقتصادية بين دبي وفلسطين.

وشهد جدول فعاليات البعثة التجارية الفلسطينية عقد 237 اجتماع عمل ثنائياً مع شركات من دبي، بمعدل 10 اجتماعات للشخص الواحد، وهو رقم قياسي يعكس أهمية الاجتماعات في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

وخلال اجتماعه مع الوفد، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تؤكد هذه الزيارة التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي باستقطاب الشركات الأجنبية الناشئة وتشجيعها على التعاون مع الشركات العاملة في دبي، واستكشاف أبرز العوامل التي تشجع الشركات الدولية على الاستثمار في الإمارة، بدعم من الاستراتيجيات والخطط الحكومية المتنوعة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، واستراتيجية دبي للميتافيرس وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، نسعى لمساعدة الشركات الأجنبية الناشئة على تأسيس أعمالها في الإمارة والاستفادة من المزايا الاستثمارية لاقتصادها الحديث».

وأطلع لوتاه، الوفد الفلسطيني على جهود الإمارة لاستقطاب 30 شركة «يونيكورن»، وتوفير كل الدعم لها بحلول عام 2033، مؤكداً أن منظومة الشركات الناشئة في دبي أسهمت على مدى 20 عاماً في تعزيز مكانة العديد من شركات «اليونيكورن».