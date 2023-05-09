«الإمارات للشحن الجوي» تضاعف طاقتها مع 20 وجهة جديدة العقد المقبل

أضافت شركة الإمارات للشحن الجوي طائرتي «بوينغ 747-400F» إلى أسطولها، ما يعد دليلاً على ثقتها القوية بمستقبل سوق الشحن العالمي على الرغم من البيئة المتقلبة حالياً.

وتتوقع ذراع الشحن في «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، انضمام 15 طائرة شحن أخرى إلى أسطولها من الطلبات المعلنة وبرنامج تحويل طائرات الركاب، فضلاً عن زيادة في سعة عنابر الشحن على طائرات الركاب الجديدة، بدءاً بطائرات «إيرباص A350» أواخر صيف 2024، متبوعة بطائرات «بوينغ 777-X» في العام التالي.

وعلى مدى العقد المقبل، تتوقع «الإمارات للشحن الجوي» مضاعفة طاقتها سعتها الحالية، وإضافة أكثر من 20 وجهة جديدة إلى شبكة خطوطها، وتوفير مزيد من المرونة والخدمات لعملائها من خلال أسطول يضم أكثر من 300 طائرة عريضة البدن تضم «بوينغ 777» و«بوينغ 777F»، و«بوينغ 747-400F» و«إيرباص A350» و«إيرباص A380».

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، نبيل سلطان، إنه «على الرغم من أن التقلبات الحالية في السوق قد تجعل الآخرين يترددون، فإن (الإمارات للشحن الجوي) تمضي في خططها بكامل قوتها إلى الأمام».

وأوضح سلطان: «توفر لنا الطائرتان المستأجرتان (747-400F) سعة فورية، بينما ننتظر استلام خمس طائرات (777F) جديدة في عامي 2024 و2025، و10 طائرات (بوينغ 777-300ER×) من برنامجنا لتحويل طائرات الركاب على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلا أننا نرى على الرغم من ذلك أن هذه الطائرات الإضافية لن تكون كافية، حيث سنوسّع نطاق برنامجنا لتحويل الطائرات بسرعة وكفاءة إذا احتجنا إلى ذلك».

وأضاف: «تتيح لنا الطائرات الجديدة إمكانية توسيع شبكة الشحن وتعزيز الاتصال بشبكة (طيران الإمارات) الرئيسة، ويمنحنا مزيج الأسطول أيضاً مزيداً من المرونة لخدمة عملائنا بشكل أفضل، كما تستثمر (الإمارات للشحن الجوي) في تطوير منتجات جديدة وتسريع الرقمنة». وقال: «طموحنا قيادة السوق بتقديم حلول متخصصة سريعة وموثوق بها ومرنة وفعالة، ونعد بالمزيد».