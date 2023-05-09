150 عارضاً من 20 بلداً يشاركون في معرض المطارات بدبي

تنطلق في دبي اليوم، أعمال الدورة الثانية والعشرين لمعرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيعرض هذا المعرض التجاري الشامل على مدار ثلاثة أيام، النطاق الأوسع على الإطلاق من التقنيات الجديدة، والابتكارات ذات الصلة باستدامة المطارات والرقمنة والتنقل الجوي الحضري، ما يمثل تعافياً شبه تام من الرياح المعاكسة التي نجمت عن جائحة «كوفيد-19».

وسيحظى المعرض الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بمشاركة 150 عارضاً من 20 بلداً وحضور ما يزيد على 4000 زائر تجاري من أكثر من 20 دولة، علاوة على استضافة الدورة الـ22 لمبادرة «100 مشتري من أكثر من 20 بلداً»، ووجود أربعة أجنحة دولية تشمل إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا.

وسيخلق معرض المطارات والفعاليات المتزامنة معه التي تتضمن منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، والاحتفال بالذكرى السنوية لمنظمة المرأة في الطيران، فرص عمل بين كبار موردي المطارات ومزودي الخدمات في العالم من جهة، وصناع القرار في المطارات الإقليمية من جهة أخرى.

وسيقوم العارضون من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، وألمانيا والدنمارك وتركيا وهولندا، والصين وبلجيكا وكوريا والسويد، والعديد من البلدان الأخرى بما فيها الإمارات، بعرض أحدث المنتجات والتقنيات المبتكرة الرامية إلى جعل صناعة الطيران آمنة ومستدامة، ولتعزيز الكفاءة وتجربة المسافرين في ظل الزيادة المتوقّعة في أعداد المسافرين ونمو صناعة الطيران.

ويعد المعرض التجاري الذي يقام تحت شعار «معاً لابتكار مطارات المستقبل المستدامة»، المنصة السنوية البينية الأضخم في العالم على صعيد أعمال صناعة المطارات.

ويستضيف المعرض أربعة معارض ومؤتمرات متخصصة، بما في ذلك منتدى قادة المطارات العالمية الذي سيعمل على مناقشة أحدث التطورات والاتجاهات في صناعة الطيران العالمية، من قبل 40 متحدثاً مرموقاً تم انتقاؤهم من أنحاء العالم كافة لمشاركة خبراتهم عبر التحدث حول أمن المطارات، ومستقبل السفر، ومطارات المستقبل، والأجواء الآمنة، وتجربة المسافرين لأحدث التقنيات والاستدامة.