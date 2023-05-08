أبرز 5 مناطق في دبي لأعلى عائد استثماري بشقق «3 غرف»

أظهر تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، أبرز خمس مناطق في دبي توفر أعلى عائد استثماري في شقق ثلاث غرف وصالة، مشيراً إلى أن الإمارة توفر بنية تحتية مثالية للمباني السكنية، إضافة إلى المرافق الخدمية المتاحة للجميع دون استثناء، التي من شأنها تحقيق ربح وعائد استثماري مرتفع.

«داماك هيلز»

وأفاد التقرير بأن «داماك هيلز» تصدرت قائمة المناطق ذات أعلى عائد استثماري في الشقق المكونة من ثلاث غرف وصالة، لافتاً إلى أن الخيارات السكنية في هذه المنطقة تتناسب مع العائلات الصغيرة والكبيرة.

وأوضح أن متوسط سعر شراء شقة ثلاث غرف وصالة في «داماك هيلز» يبلغ نحو 2.366 مليون درهم، فيما نسبة العائد على الاستثمار تصل إلى 10.02%.

وأضاف التقرير أن «داماك هيلز» تقع وسط «دبي لاند»، وتحديداً في شارع القدرة، حيث تمتد على مساحة 42 مليون قدم مربعة محتضنه بذلك عدداً من الوحدات السكنية المتنوّعة من «تاون هاوس» وفلل وشقق فاخرة، كما تضم العديد من المرافق الترفيهية والخدمية التي تُعنى بتلبية احتياجات السكان من جهة، وزوّار المنطقة من جهة أخرى.

«موتور سيتي»

ولفت التقرير إلى أن «موتور سيتي»، جاءت في المركز الثاني ضمن القائمة، مبيناً أنه يمكن شراء شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة في هذه المنطقة بمتوسط سعر يبلغ 1.715 مليون درهم، في حين تبلغ نسبة العائد على الاستثمار نحو 9.02%.

وذكر التقرير أن هذه المنطقة تُعدّ مثالية لعشاق رياضة سباق السيارات، حيث تضم حلبة لسباق السيارات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتميز أيضاً بعقاراتها ذات المساحات الواسعة.

وبيّن أن «موتور سيتي» تُعدّ منطقة صغيرة قائمة بذاتها، وذلك يُعزى إلى احتوائها على أماكن تسوّق، ومطاعم، ومدارس، ومستشفيات، وحدائق، ومرافق ترفيهية، وناد رياضي، وغيرها من إيجابيات السكن في المنطقة، التي تلبي احتياجات الأفراد الأساسية والثانوية في الوقت ذاته.

«رمرام»

ووفقاً لتقرير «بيوت دوت كوم»، يُعدّ مجمع «رمرام» من المناطق المميزة التي تندرج في قائمة مناطق أعلى عائد استثماري في شقق ثلاث غرف وصالة بدبي، حيث حلت في المرتبة الثالثة.

وأوضح أن متوسط سعر بيع شقة ثلاث غرف وصالة في «رمرام» يبلغ نحو 1.174 مليون درهم، بعائد استثماري يصل إلى 8.97%.

ويعتبر «رمرام» من أبرز المجمعات السكنية الملائمة لسكن العائلات والأفراد على حد سواء، إذ تتميز بتصاميمها الأنيقة والفاخرة، كما توفر مجموعة واسعة من خيارات الشقق المتاحة للإيجار أو للبيع المجهزة بجميع وسائل الراحة والخدمات الأساسية.

«البراري»

وذكر التقرير أن منطقة «البراري» في دبي، التي جاءت في المركز الرابع ضمن القائمة، يبلغ متوسط سعر بيع شققة ثلاث غرف وصالة فيها نحو 8.164 ملايين درهم، بينما يبلغ العائد الاستثماري نحو 8.29%.

وأشار التقرير إلى أن «مجمع البراري» السكني يتميز بكونه واحداً من المدن المستدامة الخضراء في الإمارة، إذ يضم ستة مجمعات فرعية تحتوي على فلل وشقق سكنية فاخرة، تم تصميمها وفق معايير عالية الجودة. وعلاوةً على ذلك يتميز «البراري» أيضاً بموقعه الاستراتيجي القريب من معالم جذب سياحي ومدارس.

«مجمع دبي للاستثمار»

وضمت القائمة، بحسب التقرير، منطقة «مجمع دبي للاستثمار»، حيث يتوافر خيار شراء شققة ثلاث غرف وصالة فيها بمتوسط سعر يبلغ نحو 1.162 مليون درهم، مع عائد استثماري يصل إلى 8.27%.

ولفت التقرير إلى أن هذه المنطقة توفر نمطاً معيشياً عالي المستوى لسكانها، لما تضمه من مساحات خضراء شاسعة ومرافق فريدة من نوعها، وحتى الموقع الاستراتيجي الذي يسهل الوصول المباشر إلى شوارع عدة رئيسة.