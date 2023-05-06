«فلاي دبي» إلى بوزنان البولندية اعتباراً من 29 أكتوبر

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن إطلاق رحلاتها إلى بوزنان في بولندا اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل، لتصبح أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه مع بدء الرحلات إلى بوزنان بواقع ثلاث مرات أسبوعياً، تنمو وجهات «فلاي دبي» في بولندا إلى ثلاث، بما في ذلك كراكوف والعاصمة وارسو.

وأضافت أن الرحلات إلى مطار بوزنان، ستعمل من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

وتشغل فلاي دبي رحلة يومية إلى وارسو وخمس رحلات أسبوعياً إلى كراكوف ترتفع إلى رحلة يومية اعتباراً من 26 يونيو 2023.

يشار إلى أنه في عام 2022، عززت دولة الإمارات وبولندا علاقتهما ببرنامج اقتصادي مشترك لتنمية فرص الأعمال الثنائية بين البلدين.