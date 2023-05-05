منصور بن محمد: «سوق السفر» يعكس جانباً من نجاحات دبي وريادتها العالمية

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، «معرض سوق السفر العربي 2023» الذي اختتم أمس، دورته الـ 30 تحت شعار «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، وشهد مشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة، بزيادة لافتة في عدد الجهات المشاركة بنسبة 27% على نسخة العام الماضي.

حجم المشاركة

وأثنى سموه خلال الزيارة على حجم المشاركات العالمية والإقليمية في الحدث الأول على مستوى المنطقة في مجال السفر والسياحة والضيافة، مؤكداً سموه أن الزيادة المطردة في عدد المشاركات والزوار، تعكس مكانة دبي الرائدة على خريطة السياحة العالمية، وتنامي دورها في تنشيط حركة السياحة والسفر الدولية.

وفي تغريدة لسموه على موقع التدوين «تويتر» أمس، قال: «تفقدت اليوم فعاليات سوق السفر العربي في يومه الختامي بمركز دبي التجاري العالمي.. هذا الحدث يعكس جانباً من نجاحات دبي وريادتها العالمية لقطاع السفر والسياحة».

جولة المعرض

وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في المعرض التي رافقه فيها المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، هلال سعيد المري، عند عدد من أجنحة الجهات العارضة، حيث استمع سموه إلى شرح حول أبرز ما يميز هذه الدورة، وما توفره كمنصة مثالية يمكن للمشاركين من خلالها تكوين روابط جديدة، وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات، مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو التخلص من الانبعاثات الكربونية.

كما تفقّد سموه عدداً من أجنحة الدوائر والجهات المحلية المشاركة في المعرض شملت جناح إمارة أبوظبي، ومنصات: «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إضافة إلى منصة شرطة دبي، حيث تعرف سموه على المبادرات والعروض التي تقدّمها الجهات خلال مشاركتها في المعرض.

شركاء «سوق السفر العربي»

عقد «معرض سوق السفر العربي 2023» بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين: «دبي للسياحة» شريكة الوجهة، و«طيران الإمارات» بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات «آي إتش جي» بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات.