اتفاقية تتيح السفر إلى أبوظبي أو دبي بتذكرة واحدة.. وعدم الاضطّرار إلى العودة عبر «مطار الوصول»

أعلنت شركتا «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» عن توقيع مذكرة تفاهم، تعتبر الأولى من نوعها بين الناقلتين لتوسيع اتفاقية الـ«إنترلاين» بينهما، وتوفير رحلات ربط مريحة للمسافرين من دولة الإمارات وإليها.

وتتيح الاتفاقية لمتعاملي كلتا الناقلتين في الصيف المقبل، إجراء حجز واحد والسفر إلى دبي أو أبوظبي، مع عودة سلسة عبر المطار الآخر. كما سيتيح ترتيب «الفك المفتوح» open jaw للزوار، استكشاف مختلف مناطق دولة الإمارات، عن طريق عدم اضطرارهم إلى العودة عبر مطار الوصول، فضلاً عن توفير خيار«رحلات متعددة المدن»، مع إمكانية السفر من مدينة على شبكتي الناقلتين.

واعتبر مسؤولو الناقلتين، الاتفاقية «مُهمة مشتركة» لدعم السياحة الوافدة إلى دولة الإمارات، وتسهيل السفر إلى مدن الدولة، كما ستوفر للمسافرين تجربة أفضل ما في أبوظبي ودبي بتذكرة واحدة.

مذكرة تفاهم

وتفصيلاً، وقعت «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» مذكرة تفاهم لتوسيع اتفاقية الـ«إنترلاين» بينهما، وتوفير رحلات ربط مريحة للمسافرين من دولة الإمارات وإليها.

وتهدف هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الناقلتين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز السياحة الوافدة إلى الدولة من الأسواق الرئيسة، وذلك بتمكين الزوار من تجربة أكثر من وجهة في برنامج رحلة واحد.

وسيتمكن متعاملو كلتا الناقلتين في الصيف المقبل من إجراء حجز واحد والسفر إلى دبي أو أبوظبي، مع عودة سلسة عبر المطار الآخر. كما توفر الاتفاقية الجديدة للمسافرين الذين يخططون لاستكشاف دولة الإمارات مرونة في إصدار التذاكر الشاملة لرحلاتهم الكاملة وتسجيل الأمتعة بمنتهى الراحة والسهولة.

جذب الزوار

وستركز الناقلتان في المراحل الأولى من الشراكة على جذب الزوار إلى دولة الإمارات من خلال تطوير حركة الـ«إنترلاين» الوافدة من النقاط الأوروبية والصين. كما سيتيح ترتيب «الفك المفتوح» open jaw للزوار استكشاف مختلف مناطق دولة الإمارات، ما يوفر الوقت، عن طريق عدم اضطرارهم إلى العودة عبر مطار الوصول. ويتوافر أمام المتعاملين الذين يفدون إلى الدولة خيار«رحلات متعددة المدن»، مع إمكانية السفر من مدينة على شبكتي الناقلتين، والعودة بسهولة إلى نقطة أخرى تخدمها «طيران الإمارات» أو «الاتحاد للطيران».

سفر سلس

ووقع مذكرة التفاهم في «معرض سوق السفر العربي»، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، والرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في «مجموعة الاتحاد للطيران»، محمد عبدالله البلوكي، بحضور رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، أنطونوالدو نيفيس.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك: «يسعدنا أن نعمل مجدداً بالتعاون الوثيق مع (الاتحاد للطيران)، وهذه المرة لفتح مجموعة جديدة من خيارات السفر السلس داخل الإمارات وخارجها للمتعاملين معنا المشتركين».

وأضاف: «ستستفيد (طيران الإمارات) و(الاتحاد للطيران) من نقاط قوتنا لتوسيع العروض أمام المتعاملين، وتعزيز السياحة في الدولة. ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية الجديدة توفر أساساً قوياً لتطوير مزيد من الفرص بين الناقلتين، كما تُعدّ مثالاً على التزامنا برؤية الدولة في مواصلة التنويع الاقتصادي».

مهمة مشتركة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: «تسعدنا المشاركة مع (طيران الإمارات) في مهمتنا المشتركة لدعم السياحة الوافدة إلى دولة الإمارات، وتسهيل السفر إلى مدننا المزدهرة».

وأضاف: «مع وجود ناقلتين عالميتين تدعمان السياحة في الدولة، فإن اتفاقية الـ(إنترلاين) ستوفر لضيوفنا تجربة أفضل ما في أبوظبي ودبي بتذكرة واحدة، مع الوعد بتقديم تجربة طيران متميّزة، سواء كانوا يسافرون مع (الاتحاد للطيران) أو (طيران الإمارات).. إنه عرض ممتاز ومريح للمسافرين إلى الإمارات».

شراكة الـ«إنترلاين»

وتقوم شراكة الـ«إنترلاين» الموسّعة على التزام الناقلتين بالترويج للسياحة في دولة الإمارات، والعمل على تعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة.

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها الناقلتان عن تعاون مشترك. ففي عام 2018، وقعت الدائرة الأمنية في «مجموعة الإمارات» و«مجموعة الاتحاد للطيران»، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن الطيران، بما في ذلك تبادل المعلومات في مجال العمليات داخل دولة الإمارات وخارجها.