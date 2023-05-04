بشهادة العالم.. 7 حقائق تؤكد ريادة دبي السياحية في 2023

واصلت دبي ريادتها السياحية خلال العام الحالي، ووثقت 7 حقائق وأرقام صادرة من مؤسسات رسمية محلياً وعالمياً إنجاز الإمارة.

وتضمنت قائمة الإنجازات التي حققتها دبي إستقبالها 4.67 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من العام الجاري، وحصولها على لقب الوجهة الأولى المفضلة للمسافرين في 2023، وتصدرها قائمة أعلى المدن من حيث إنفاق المسافرين الدوليين، وحصولها على المركز الأول بين المدن الأكثر طلباً للإقامات السياحية، وتحقيق المركز الأول عالميا من حيث معدلات الإشغال الفندقي في أسبوع، فيما حافظ مطار دبي على المركز الأول كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، في حين تصدرت "دانة الدنيا" مدن العالم في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها في قطاع السياحة والفنادق.

- أرقام الزوار..

استقبلت دبي 4.67 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 ملايين زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ جائحة كورونا، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

- أفضل وجهة..

و,تُوّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع "تريب أدفايزر" TripadvisorⓇ Travellers’ Choice Awards أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ما يعكس المكانة الرائدة لدبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضلة في العالم، ويؤكد المضي بخطوات ثابتة في اتجاه تحقيق أحد الأهداف الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 فيما يتعلق بجعل دبي واحدة من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، كذلك تأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

- إنفاق المسافرين..

وتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يستمر إنفاق المسافرين الدوليين في دبي قوياً على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث سيقفز بمقدار 50 مليار درهم.

وأشار المجلس إلى أن دبي كانت من أعلى المدن من حيث إنفاق المسافرين الدوليين في عام 2022، بـواقع 29.42 مليار دولار، متوقعا أن تكون دبي ثالث أكبر مدينة للإنفاق السياحي في عام 2032 بـ 42.98 مليار دولار “158 مليار درهم”، بعد هونغ كونغ “52 مليار دولار” وماكاو “43.1 مليار دولار”.

- الأعلى طلباً..

وحلت دبي في المركز الأول كأكثر وجهة دولية في العالم طلباً على الإقامات الفندقية السياحية خلال ديسمبر الماضي، بالتزامن مع موسم الأعياد ورأس السنة الميلادية، وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي “غوغل”، استناداً إلى عدد مرات البحث.

وتفوقت الإمارة في مؤشر البحث عن إقامات فندقية على وجهات، مثل باريس ولندن ونيويورك ولاس فيغاس وامستردام وطوكيو وغيرها.

وبحسب بيانات “مؤشرات السفر” التابعة لمحرك البحث العالمي، سجلت الإمارة مستويات أداء قوية ضمن قائمة أفضل الوجهات عالمياً والمدن الأعلى طلباً طوال العام الماضي.

- معدلات الإشغال..

من جهتها كشفت مؤسسة “إس تي آر” البريطانية، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن السوق الفندقية في دولة الإمارات تصدرت أسواق العالم، وحلت في المركز الأول من حيث معدلات الإشغال الفندقي، بعد أن وصلت إلى 91.8%، خلال الأسبوع الذي بدأ من 17 حتى 23 فبراير الماضي، في أعلى مستوى أسبوعي لها خلال السنوات الأربع الماضية.

وذكرت المؤسسة في تقرير دوري عن أداء الأسواق الفندقية حول العالم، أن السوق الإماراتية سجلت مستويات طلب قوية، بالتزامن مع فعاليات النسخة الـ 28 من معرض الخليج للأغذية “غلفود”، وهو أكبر حدث سنوي للغذاء في العالم، إضافة إلى معرض "الدفاع الدولي آيدكس 2023” ومعرض “الدفاع البحري نافدكس 2023”.

- الاستثمار الأجنبي..

وفي فبراير الماضي تصدرت دبي مدن العالم في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها في قطاع السياحة والفنادق على مدار 2022، بحسب الأرقام الصادرة عن قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر “إف دي آي ماركتس” التابعة لمؤسسة “فايننشال تايمز”، ونشرتها أمس مجلة “إف دي آي انتليجنس” البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمارات، التي تتبع المؤسسة نفسها.

وأفادت البيانات بأن دبي استقطبت العام الماضي 16 مشروعاً ممولاً بالكامل عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة والفنادق، وهو أكبر رقم على مستوى مدن العالم في هذه الفئة من المشروعات بالقطاع في 2022.

ونوهت البيانات بأن الرقم هو الأعلى على مستوى مدن العالم كافة أيضاً منذ 2019، وهو العام الذي سبق تفشي جائحة «كوفيد 19» في جميع أنحاء العالم مباشرة.

- مطار دبي..

وفي ابريل الماضي كشف التقرير السنوي للمجلس العالمي للمطارات أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين خلال العام الماضي 2022 وذلك للعام التاسع على التوالي.