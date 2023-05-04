تقريران عقاريان يسلّطان الضوء على قوة سوق العقارات في الدولة

كشف تقريران عقاريان لشركتي «أستيكو» و«بروبرتي فايندر»، المتخصصتين في العقارات، قوة سوق العقارات في دولة الإمارات، والازدهار المطرد الذي تشهده عقارات دبي.

وأكد «تقرير سوق العقارات في الإمارات» للربع الأول من العام 2023، الصادر عن شركة «أستيكو» المتخصصة في مجال إدارة العقارات، استمرار ارتفاع أسعار تأجير وبيع الوحدات في أبوظبي ودبي، ما يؤكد قوة سوق العقارات في دولة الإمارات.

وأرجع التقرير حالة التفاؤل إلى تأثير البرامج الحكومية الجديدة، والنمو الاقتصادي على نطاق أوسع، الأمر الذي يوفر نظرة إيجابية للسوق.

وبحسب التقرير، شهد سوق العقارات في دبي خلال الربع الأول من عام 2023، تسليم نحو 7600 وحدة سكنية. وارتفع المعروض من الفلل بشكل ملحوظ، إذ تم تسليم نحو 2150 وحدة، أي بما يتجاوز الضعف (نحو 1000 وحدة) عن الربع السابق.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من تزايد الشعور بشأن حجم المعروض في المستقبل، مع 27 ألفاً و400 شقة، و4650 فيلا من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2023، فإن فكرة إطلاق المشروعات الجديدة لاتزال تلقى استحساناً من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

بدوره، استمر متوسط أسعار إيجار الفلل في تسجيل زيادة كبيرة في الربع الأول من عام 2023، خصوصاً في المشروعات عالية الجودة، مع زيادات ربع سنوية بنسبة 4% و7% على التوالي. وشهد النمو السنوي في الإيجارات في قطاع الفلل نمواً كبيراً بنسبة 25%، بينما ارتفع متوسط معدلات إيجار الشقق والمكاتب بنسبة 19%.

وأشار التقرير إلى تسجيل سوق أبوظبي تسليم نحو 1600 وحدة سكنية في الربع الأول من عام 2023، تمركزت إلى حد كبير في مناطق الاستثمار الدولية الكائنة في شاطئ الراحة وجزيرتي «الريم» و«السعديات». كما شهد الربع الأول من عام 2023 إطلاق عدد من المشاريع البارزة ضمن جُزر «ياس» و«الريم» و«السعديات».

واستبعد التقرير ظهور أي مؤشرات تباطؤ، في ضوء مشروعات التطوير التي ستشهدها أبوظبي خلال ما تبقى من العام الجاري.

إلى ذلك، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن شركة «بروبرتي فايندر» العقارية أرقاماً مهمة حققتها سوق العقارات التي تشهد ازدهاراً مطرداً في دبي.

ووفقاً لهذه البيانات، فقد سجلت تصرفات أبريل 2023 زيادة بلغت 17% على أساس سنوي، بعد تجاوز عدد صفقات البيع 8077 صفقة مقارنة بـ 6898 صفقة في أبريل 2022.

وسجلت قيمة المعاملات زيادة ملحوظة متجاوزة 26.5 مليار درهم، ومحققة ارتفاعاً بنسبة 46%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليسجل أبريل 2023 أعلى معدل في عدد وقيمة المعاملات لشهر أبريل منذ عقد من الزمن.

واستناداً إلى بيانات «بروبرتي فايندر»، فقد حافظت بعض المناطق على صدارتها في قائمة الأكثر بحثاً عن الشقق لشهر أبريل 2023، بما فيها «دبي مارينا»، و«وسط مدينة دبي»، و«نخلة جميرا»، و«الخليج التجاري»، و«قرية جميرا الدائرية». بينما تركز الإقبال على «دبي هيلز استيت»، و«نخلة جميرا»، و«المرابع العربية»، وداماك هيلز (أكويا من داماك)، ومدينة محمد بن راشد، طلباً للفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).