أحمد بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطرية

التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في دولة قطر، أحمد بن محمد السيد، وذلك على هامش أعمال اليوم الختامي للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة، في فندق «جراند حياة دبي».

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وسبل تطويرها، والدور الحيوي الذي تقوم به المناطق الحرة كإحدى الدعائم الأساسية لحركة الاقتصاد العالمي، لا سيما من خلال ما تقدمه من فرص ومزايا للشركات والمشروعات ضمن مختلف التخصصات، وما تهيئ له تلك المناطق من مساحة للنمو والازدهار للأنشطة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والصناعية، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تخدم مجمل أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

كما تطرق النقاش إلى أهم الأهداف التي تناولها المؤتمر العالمي للمناطق الحرة، بمشاركة مجموعة من مسؤولي المناطق الحرة، والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم، خصوصاً كيفية تجاوز التحديات التي شهدتها التجارة العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وسبل الحفاظ على حيوية المناطق الحرة، من خلال الاستراتيجيات التي تضمن نموها وازدهارها.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، والمدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، مالك سلطان آل مالك.