وزير السياحة الجامايكي: «سوق السفر» في دبي انطلاقة قوية للتعافي العالمي

أكد وزير السياحة في جامايكا، إدموند بارتليت، أهمية مشاركة بلاده في معرض سوق السفر العربي 2023، حيث يعد عودة قوية للسياحة العالمية في ظل مشاركة العديد من الدول والجهات العالمية، لافتاً إلى أن تزايد النشاط السياحي وعروض السفر يؤكدان أن التعافي قوي بعد أزمة جائحة «كوفيد-19»، لاسيما لمنطقة البحر الكاريبي وفي جامايكا خصوصاً.

وكشف بارتليت عن مشاركة بلاده في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» التي تستضيفها الإمارات العام الجاري من أجل قيادة المرونة والاستدامة، مبدياً حماسه للنقاشات والحوارات المهمة التي ستستضيفها تلك الدورة تحديداً.

وتوقع أن تبلغ مكاسب بلاده من قطاع السياحة 4.2 مليارات دولار العام الجاري من خلال البرامج السياحية التي جذبت نحو 4.1 ملايين زائر، نظراً لعودة الرحلات البحرية واليخوت الفاخرة والتي تستقبل 1.6 مليون زائر والعودة إلى أرقام عام 2019 تدريجياً، مؤكداً أن سوق السفر العربي انطلاقة قوية لقطاع السياحة.