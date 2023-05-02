خلال "سوق السفر العربي".. ابن طوق يبحث مع وزيرة السياحة البحرينية تعزيز التعاون السياحي

بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، و وزيرة السياحة البحرينية،السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، تعزيز التعاون في المجالات والأنشطة السياحية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وآليات دعم التنمية السياحية المستدامة وذلك على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 في نسخته الثلاثين، المقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو الجاري.

وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تجمعهما علاقات أخوية عميقة وروابط تاريخية وثيقة، وتحرص الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز التعاون في المجالات السياحية المتنوعة مع الدول الأشقاء وفتح آفاق جديدة للتعاون البناء، خاصة أن السياحة العربية تتميز بمقومات سياحية فريدة تتنوع ما بين المقومات التراثية والطبيعية والأثرية، وفرص استثمارية واعدة.

وأطلع المري الجانب البحريني، على المؤشرات والنتائج التي حققتها السياحة الإماراتية والتي تؤكد مواصلة نمو القطاع السياحي في الدولة ومن أبرزها، استقبال المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل خلال عام 2022 بنسبة زيادة 30% عن عام 2021، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة خلال عام 2022 بنسبة نمو 18% عن عام 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى 38 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 35% مقارنة مع عام 2021، ووصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71٪ بالمنشآت الفندقية والبالغ عددها 1198 منشأة مع تجاوز عدد الغرف الفندقية 200 ألف غرفة.

وتفصيلاً، ناقش بن طوق مع وزيرة السياحة البحرينية، دعم التعاون الثنائي في تطوير المنتجات السياحية، وتبادل الإحصائيات والبيانات، وتنويع البرامج السياحية والترويجية، بما يعزز من زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة القطاع السياحي في البلدين الشقيقين.

واتفق الجانبان على تنسيق العمل المشترك خلال الفترة القادمة فيما يخص اختيار عاصمة السياحة الخليجية لا سيما أن مملكة البحرين تقدمت مؤخراً بطلب لتصبح عاصمة السياحة الخليجية لعام 2024 إلى جانب مدينة العين الإماراتية، وحرص الجانبان على تبادل الاستفادة والخبرات حول سياحة اليخوت والسياحة البحرية.

جدير بالذكر أن عدد الزوار البحرينيين لدولة الإمارات بلغ نحو 100 ألف زائر خلال عام 2022 بنسبة نمو 33% مقارنة بـ 75 ألف زائر خلال عام 2021، ووصل عدد رحلات الطيران بين الإمارات والبحرين لـ 60 رحلة أسبوعياً عبر الخطوط الوطنية للبلدين.